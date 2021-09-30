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«Віковий дуб» на Сихові оголосили пам’яткою природи

Вероніка Рой

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У четвер, 30 вересня, депутати Львівської обласної ради прийняли рішення про оголошення дерева під назвою «Віковий дуб», який знаходиться на вулиці Енергетичній, 19 пам’яткою природи. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Дерева породи «Дуб звичайний», обхватом стовбура 5,1 м та висотою близько 30 м оголосили ботанічною пам’яткою природи місцевого значення з метою його подальшого збереження.

Також Львівська облрада доручила Сихівській районній адміністрації Львівської міської ради винести в натуру (на місцевість) межі пам’ятки і позначити її державними знаками встановленого взірця. Крім цього зобов’язали забезпечити охорону та збереження ботанічної пам’ятки.

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Нагадаємо, у липні у Львові підтримали рішення зберегти «Франковий дуб» на вулиці Воробкевича,3, якому майже 100 років.

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Фото: Олександра Сладкова

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