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На Львівщині виявили 467 нових хворих на Covid

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 30 листопада на Львівщині виявили 467 нових хворих на коронавірус. При цьому 1429 людей одужали та 26 пацієнтів померли. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

За минулу добу лабораторні центри провели 1463 ПЛР-тести, з яких 467 – позитивні. Серед них львів’ян – 105. Залишку проб у холодильнику немає.

Загалом на Львівщині коронавірус виявили у 209 007 людей. Від ускладнень інфекції померло 5 470 осіб (+26 за останню добу). Натомість побороти недугу зуміли 181 806 пацієнтів (+ 1429 за останню добу).

За показниками МОЗ Львівщина вже не належить до «червоної» зони. Проте у Львівській ОДА звернулася до Державної комісії ТЕБ і НС з проханням залишити область у «червоній» зоні карантину, аби уникнути погіршення епідситуації із коронавірусною інфекцією.

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У найсуворішу «червону» карантинну зону вся Львівська область, крім Моршина, потрапила 30 жовтня.

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