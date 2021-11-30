На Львівщині виявили 467 нових хворих на Covid

Станом на ранок 30 листопада на Львівщині виявили 467 нових хворих на коронавірус. При цьому 1429 людей одужали та 26 пацієнтів померли. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

За минулу добу лабораторні центри провели 1463 ПЛР-тести, з яких 467 – позитивні. Серед них львів’ян – 105. Залишку проб у холодильнику немає.

Загалом на Львівщині коронавірус виявили у 209 007 людей. Від ускладнень інфекції померло 5 470 осіб (+26 за останню добу). Натомість побороти недугу зуміли 181 806 пацієнтів (+ 1429 за останню добу).

За показниками МОЗ Львівщина вже не належить до «червоної» зони. Проте у Львівській ОДА звернулася до Державної комісії ТЕБ і НС з проханням залишити область у «червоній» зоні карантину, аби уникнути погіршення епідситуації із коронавірусною інфекцією.

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У найсуворішу «червону» карантинну зону вся Львівська область, крім Моршина, потрапила 30 жовтня.

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