Які медичні послуги можуть бути платними для пацієнта: роз’яснення НСЗУ

Більшість послуг у медицині українець, який має підписану декларацію зі своїм лікарем, отримує безкоштовно. Проте існують деякі послуги, які все-таки можуть бути платними. Про це Львівському порталу повідомили у Національній службі здоров’я.
Кошти за ліки та надані пацієнтам послуги, передбачені Програмою медичних гарантій, медзакладам повертає Нацслужба здоров’я. При цьому медустанова обов’язково повинна укласти відповідні договори з НСЗУ.
Так, наприклад, пацієнти отримують безкоштовну невідкладну допомогу, пройти онкодіагностику, отримати допомогу при серцево-судинних захворюваннях, зокрема інфаркті та інсульті, а також при пологах тощо.
Втім далеко не вся медицина в Україні є безкоштовною. В Нацслужбі здоров’я пояснили, за які послуги пацієнту потрібно платити:
- Якщо немає направлення від лікаря на обстеження. Зокрема, коли людина сама вирішила обстежитися або ж хоче звернутись до ще одного фахівця за альтернативною думкою.
- Якщо пацієнт хоче отримати у приватній лікарні ту медичну послугу, яка не надається за договором з НСЗУ.
- Якщо пацієнт хоче отримати поліпшений сервіс (окрему палату в стаціонарі, покращене харчування тощо).
- Якщо дорослий пацієнт хоче пройти профілактичний огляд перед працевлаштуванням.
Також пацієнт не отримає безкоштовно послугу, яка вже входить до переліку платних:
- лікувальний масаж,
- косметологічні послуги,
- медичні огляди для отримання візи або влаштування на роботу,
- корекція зору,
- зубне протезування,
- слухове протезування,
- очне протезування.
При цьому оплата за такі послуги має здійснюватись за встановленими тарифами виключно через касу медичного закладу.
Для того, щоб отримувати медпослуги безкоштовно у межах Програми медичних гарантій, пацієнт має дотримуватись кількох правил:
- Щоб отримати безоплатний перелік послуг на первинній ланці, потрібно укласти декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром.
- Щоб отримати ліки за програмою «Доступні ліки» або інсулін, потрібно мати електронний рецепт.
- Пройти планове обстеження безоплатно можна за електронним направленням. Його виписує лікар.
- Завжди безоплатно і без направлення надається невідкладна допомога. Навіть якщо у пацієнта немає декларації з лікарем первинки.
Водночас в НСЗУ наголошують: якщо вам відмовляють у праві отримати послугу безоплатно, хоча ви дотримувалися вищезгаданих правил, повідомляйте про такі випадки керівнику медзакладу та Нацслужбу здоров’я.
Додамо, що зараз в Україні понад 3300 медичних закладів уклали договори з НСЗУ за Програмою медичних гарантій. Із них 2465 медустанов – це комунальні заклади, а також понад 500 лікарів-ФОПів і майже 300 приватних клінік. Із їхнім детальним переліком можна ознайомитися за цим посиланням, а з переліком послуг, які там надають безкоштовно, – тут.
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Наталя Дуляба