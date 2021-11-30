Які медичні послуги можуть бути платними для пацієнта: роз’яснення НСЗУ

Більшість послуг у медицині українець, який має підписану декларацію зі своїм лікарем, отримує безкоштовно. Проте існують деякі послуги, які все-таки можуть бути платними. Про це Львівському порталу повідомили у Національній службі здоров’я.

Кошти за ліки та надані пацієнтам послуги, передбачені Програмою медичних гарантій, медзакладам повертає Нацслужба здоров’я. При цьому медустанова обов’язково повинна укласти відповідні договори з НСЗУ.

Так, наприклад, пацієнти отримують безкоштовну невідкладну допомогу, пройти онкодіагностику, отримати допомогу при серцево-судинних захворюваннях, зокрема інфаркті та інсульті, а також при пологах тощо.

Втім далеко не вся медицина в Україні є безкоштовною. В Нацслужбі здоров’я пояснили, за які послуги пацієнту потрібно платити:

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Якщо немає направлення від лікаря на обстеження. Зокрема, коли людина сама вирішила обстежитися або ж хоче звернутись до ще одного фахівця за альтернативною думкою.

Якщо пацієнт хоче отримати у приватній лікарні ту медичну послугу, яка не надається за договором з НСЗУ.

Якщо пацієнт хоче отримати поліпшений сервіс (окрему палату в стаціонарі, покращене харчування тощо).

Якщо дорослий пацієнт хоче пройти профілактичний огляд перед працевлаштуванням.

Також пацієнт не отримає безкоштовно послугу, яка вже входить до переліку платних:

лікувальний масаж,

косметологічні послуги,

медичні огляди для отримання візи або влаштування на роботу,

корекція зору,

зубне протезування,

слухове протезування,

очне протезування.

При цьому оплата за такі послуги має здійснюватись за встановленими тарифами виключно через касу медичного закладу.

Для того, щоб отримувати медпослуги безкоштовно у межах Програми медичних гарантій, пацієнт має дотримуватись кількох правил:

Щоб отримати безоплатний перелік послуг на первинній ланці, потрібно укласти декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром. Щоб отримати ліки за програмою «Доступні ліки» або інсулін, потрібно мати електронний рецепт. Пройти планове обстеження безоплатно можна за електронним направленням. Його виписує лікар. Завжди безоплатно і без направлення надається невідкладна допомога. Навіть якщо у пацієнта немає декларації з лікарем первинки.

Водночас в НСЗУ наголошують: якщо вам відмовляють у праві отримати послугу безоплатно, хоча ви дотримувалися вищезгаданих правил, повідомляйте про такі випадки керівнику медзакладу та Нацслужбу здоров’я.

Додамо, що зараз в Україні понад 3300 медичних закладів уклали договори з НСЗУ за Програмою медичних гарантій. Із них 2465 медустанов – це комунальні заклади, а також понад 500 лікарів-ФОПів і майже 300 приватних клінік. Із їхнім детальним переліком можна ознайомитися за цим посиланням, а з переліком послуг, які там надають безкоштовно, – тут.

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