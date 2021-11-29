У Львові 27-річна жінка опинилася в лікарні через отруєння чадним газом

У неділю, 28 листопада, у Львові 27-річна жінка потрапила до лікарні через отруєння чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, близько 13:10 год на вул. Козланюка, що у Личаківському районі міста, у квартирі триповерхового будинку отруїлась чадним газом жінка.

Постраждалу, у стані середнього ступеня важкості, госпіталізували у Львівську обласну клінічну лікарню.

Квартира обладнана ПГ-4 та двох функційним котлом. Аварійна бригада ПАТ «Львівгаз» перевірила справність приладів та тягу в димових каналах. Подача газу не перекривали.

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Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, протягом 2020 року від чадного газу постраждали 112 жителів Львівщини, ще троє осіб загинули.

Зазначимо, що лише за чотири місяці жертвами чадного газу на Львівщині стали 114 людей. З такими темпами область вже перевершила свій торішній показник, коли загалом від тихого вбивці постраждали 112 мешканців.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

Додамо, від початку року у Львові зафіксували 43 випадки отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 100 людей, з них 33 дітей. 5 людей загинули.

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