Українцям радять утриматись від подорожей через новий штам «Омікрон»

У зв’язку із поширенням нового штаму коронавірусу «Омікрон» Міністерство закордонних справ рекомендує українцям наразі утриматися від поїздок до низки африканських країн. Про це Львівському порталу повідомили в МЗС.

Зокрема, українцям радять відмовитись від подорожей до Південно-Африканської Республіки, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве.

Водночас громадянам України, які зараз перебувають у вказаних країнах рекомендують дотримуватись всіх протиепідемічних заходів.

«Українці, які наразі перебувають на території зазначених країн, мають чітко дотримуватися протиепідемічних вимог, невідкладно звертатися до місцевих медичних закладів у разі появи симптомів захворювання, бути готовими до додаткових карантинних обмежень після прибуття до України», – йдеться в повідомленні.

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У відомстві рекомендують також слідкувати за повідомленнями авіаперевізників у зв’язку із можливими змінами рейсів і запровадженням додаткових протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, новий штам коронавірусу «Омікрон» вперше виявили у Ботсвані та Південно-Африканській Республіці. На сьогодні його зафіксували вже у низці європейських країн.

Наразі відомо, що цей варіант коронавірусу має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння. Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження людини, яка вже перехворіла на COVID-19.

Окрім того, у Європейському центрі із запобігання та контролю захворювань (ЄЦКЗ) заявили, що новий штам коронавірусу «Омікрон» може бути більш стійким до вакцин та швидше поширитися.

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