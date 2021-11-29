Covid в Україні: 5 804 нових хворих, ще 297 осіб померло

Станом на ранок понеділка, 29 листопада, в Україні підтверджено 3 427 827 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 5 804 нових хворих, ще 297 осіб померло. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Протягом 28 листопада в Україні провели понад 32 тисячі тестувань, які виявили 5 804 нових випадків Covid. Серед нових хворих – 530 дітей та 72 медпрацівника. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 2 082 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (473), Донецькій (457), Миколаївській (401), Вінницькій (373) областях і м. Київ (431).

За увесь час пандемії коронавірус в Україні підтвердили у 3 427 827 людей. Від ускладнень інфекції померли 85 414 осіб (+297 осіб за останню добу). Натомість побороли недугу 2 920 714 людей (+10 477 осіб за останню добу).

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 431 випадок;

Вінницька область – 373 випадки;

Волинська область – 303 випадки;

Дніпропетровська область – 473 випадки;

Донецька область – 457 випадків;

Житомирська область – 310 випадків;

Закарпатська область – 150 випадків;

Запорізька область – 334 випадки;

Івано-Франківська область – 146 випадків;

Київська область – 295 випадків;

Кіровоградська область – 145 випадків;

Луганська область – 25 випадків;

Львівська область – 203 випадки;

Миколаївська область – 401 випадок;

Одеська область – 303 випадки;

Полтавська область – 232 випадки;

Рівненська область – 109 випадків;

Сумська область – 58 випадків;

Тернопільська область – 158 випадків;

Харківська область – 235 випадків;

Херсонська область – 64 випадки;

Хмельницька область – 122 випадки;

Черкаська область – 236 випадків;

Чернівецька область – 108 випадків;

Чернігівська область – 133 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в офісі президента нещодавно заявили про стабілізацію ситуації з захворюваністю на коронавірус та зниження основних негативних показників.

Так, станом на середину листопада в Україні вперше за останні три місяці середньодобова кількість виписок з covid-лікарень переважала над кількістю госпіталізованих. Це перший позитивний сигнал проходження піку захворюваності на коронавірус в країні.

Тим часом глава МОЗ Віктор Ляшко відзначив, що Україна пройшла пік осінньої хвилі Covid-19.

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