Ляшко розповів, коли дозволять робити третю дозу вакцини проти Covid

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що бустерну (третю) дозу вакцини від коронавірусної інфекції не будуть запроваджувати найближчим часом. Про це йдеться у Telegram-каналі Коронавірус у регіонах.

За його словами, поки що зарано говорити про введення третьої дози вакцини від коронавірусу в Україні.

«У нас розпочались всі щеплення в лютому 2021 року, повторні щеплення були у квітні, тому сьогодні в Україні ще зарано говорити про введення і додаткову доцільність введення бустерної дози. Як мінімум ми повинні досягнути 50% провакцинованого населення принаймні двома дозами антиковідної вакцини, після цього будемо переходити на бустерну дозу» – сказав міністр.

Ляшко послався на рекомендацію ВООЗ зачекати із масовим щепленням населення бустерною дозою.

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Нагадаємо, ще у липні американська компанія Pfizer разом з німецькою корпорацією BioNTech заявили про плани розпочати випробування третьої дози вакцини з метою посилення імунітету людини проти нових штамів COVID-19.

На початку листопада у МОЗ заявляли, що бустерна доза вакцини від коронавірусної хвороби стане доступною жителям України після перетину позначки у 50% вакцинованих громадян.

Наразі в Україні від коронавірусу повністю провакциновано 34% населення. Разом з тим в Україні протягом останніх тижнів, на тлі зниження захворюваності на коронавірус, фіксують значне падіння рівня вакцинації населення.

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