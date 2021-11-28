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Ляшко розповів, коли дозволять робити третю дозу вакцини проти Covid

Вероніка Рой

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Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що бустерну (третю) дозу вакцини від коронавірусної інфекції не будуть запроваджувати найближчим часом. Про це йдеться у Telegram-каналі Коронавірус у регіонах.

За його словами, поки що зарано говорити про введення третьої дози вакцини від коронавірусу в Україні.

«У нас розпочались всі щеплення в лютому 2021 року, повторні щеплення були у квітні, тому сьогодні в Україні ще зарано говорити про введення і додаткову доцільність введення бустерної дози. Як мінімум ми повинні досягнути 50% провакцинованого населення принаймні двома дозами антиковідної вакцини, після цього будемо переходити на бустерну дозу» –  сказав міністр.

Ляшко послався на рекомендацію ВООЗ зачекати із масовим щепленням населення бустерною дозою.

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Нагадаємо, ще у липні американська компанія Pfizer разом з німецькою корпорацією BioNTech заявили про плани розпочати випробування третьої дози вакцини з метою посилення імунітету людини проти нових штамів COVID-19.

На початку листопада у МОЗ заявляли, що бустерна доза вакцини від коронавірусної хвороби стане доступною жителям України після перетину позначки у 50% вакцинованих громадян.

Наразі в Україні від коронавірусу повністю провакциновано 34% населення. Разом з тим в Україні протягом останніх тижнів, на тлі зниження захворюваності на коронавірус, фіксують значне падіння рівня вакцинації населення.

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