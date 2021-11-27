Covid в Україні підхопили ще понад 14 тисяч людей

Станом на ранок суботи, 27 листопада, в Україні підтверджено 3 414 540 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 14 200 нових хворих, ще 568 осіб померло. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Протягом 26 листопада в Україні провели понад 95 тисячі тестувань, які виявили 14 200 нових випадків Covid. Серед нових хворих – 1 296 дитини та 212 медпрацівники. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 3 305 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1630), Донецькій (1044), Полтавській (904), Дніпропетровській (866) і Вінницькій (823) областях.

За увесь час пандемії коронавірус в Україні підтвердили у 3 414 540 людей. Від ускладнень інфекції померли 84 717 осіб (+568 осіб за останню добу). Натомість побороли недугу 2 899 967 людей (+22 946 осіб за останню добу).

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1630 випадків;

Вінницька область – 823 випадки;

Волинська область – 596 випадків;

Дніпропетровська область – 866 випадків;

Донецька область – 1044 випадки;

Житомирська область – 360 випадків;

Закарпатська область – 414 випадків;

Запорізька область – 635 випадків;

Івано-Франківська область – 274 випадки;

Київська область – 698 випадків;

Кіровоградська область – 180 випадків;

Луганська область – 203 випадки;

Львівська область – 745 випадків;

Миколаївська область – 490 випадків;

Одеська область – 624 випадки;

Полтавська область – 904 випадки;

Рівненська область – 558 випадків;

Сумська область – 365 випадків;

Тернопільська область – 232 випадки;

Харківська область – 565 випадків;

Херсонська область – 219 випадків;

Хмельницька область – 626 випадків;

Черкаська область – 596 випадків;

Чернівецька область – 172 випадки;

Чернігівська область – 381 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в офісі президента нещодавно заявили про стабілізацію ситуації з захворюваністю на коронавірус та зниження основних негативних показників.

Так, станом на середину листопада в Україні вперше за останні три місяці середньодобова кількість виписок з covid-лікарень переважала над кількістю госпіталізованих. Це перший позитивний сигнал проходження піку захворюваності на коронавірус в країні.

Тим часом глава МОЗ Віктор Ляшко відзначив, що Україна пройшла пік осінньої хвилі Covid-19.

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