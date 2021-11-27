Covid в Україні підхопили ще понад 14 тисяч людей

Станом на ранок суботи, 27 листопада, в Україні підтверджено 3 414 540 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 14 200 нових хворих, ще 568 осіб померло. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Протягом 26 листопада в Україні провели понад 95 тисячі тестувань, які виявили 14 200 нових випадків Covid. Серед нових хворих – 1 296 дитини та 212 медпрацівники. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 3 305 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1630), Донецькій (1044), Полтавській (904), Дніпропетровській (866) і Вінницькій (823) областях.
За увесь час пандемії коронавірус в Україні підтвердили у 3 414 540 людей. Від ускладнень інфекції померли 84 717 осіб (+568 осіб за останню добу). Натомість побороли недугу 2 899 967 людей (+22 946 осіб за останню добу).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1630 випадків;
- Вінницька область – 823 випадки;
- Волинська область – 596 випадків;
- Дніпропетровська область – 866 випадків;
- Донецька область – 1044 випадки;
- Житомирська область – 360 випадків;
- Закарпатська область – 414 випадків;
- Запорізька область – 635 випадків;
- Івано-Франківська область – 274 випадки;
- Київська область – 698 випадків;
- Кіровоградська область – 180 випадків;
- Луганська область – 203 випадки;
- Львівська область – 745 випадків;
- Миколаївська область – 490 випадків;
- Одеська область – 624 випадки;
- Полтавська область – 904 випадки;
- Рівненська область – 558 випадків;
- Сумська область – 365 випадків;
- Тернопільська область – 232 випадки;
- Харківська область – 565 випадків;
- Херсонська область – 219 випадків;
- Хмельницька область – 626 випадків;
- Черкаська область – 596 випадків;
- Чернівецька область – 172 випадки;
- Чернігівська область – 381 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в офісі президента нещодавно заявили про стабілізацію ситуації з захворюваністю на коронавірус та зниження основних негативних показників.
Так, станом на середину листопада в Україні вперше за останні три місяці середньодобова кількість виписок з covid-лікарень переважала над кількістю госпіталізованих. Це перший позитивний сигнал проходження піку захворюваності на коронавірус в країні.
Тим часом глава МОЗ Віктор Ляшко відзначив, що Україна пройшла пік осінньої хвилі Covid-19.
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Вероніка Рой