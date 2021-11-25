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У будинку на вулиці Лисенка відновили автентичну браму. Фото до та після

Вероніка Рой

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У житловому будинку на Миколи Лисенка, 36 у Львові відновили автентичну металеву браму за кошти міста та мешканців. Про це Львівському порталу повідомили у Бюро спадщини.

Частина декоративних елементів цієї брами була втрачена, а також знищена її нижня частина та були заварені бляхою вікна. Окрім того, раніше ці двері зафарбували чорною фарбою, приховавши її красу.

«Стан брами до реставрації був незадовільний. В ній ми замінили нижню частину та засклили вікна. Окремі елементи відновлювали за зразком сусідньої брами. Там поруч є будинок-близнюк», – розповідає реставратор Юрій Миколаїшин.

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Крім того, майстри відновили автентичний зелений колір цих дверей. Загалом над відновленням працювали брами протягом трьох місяців.

«Вартість реставраційних робіт становила 54 110 грн. Із цієї суми вклад мешканців становив 16 233 грн», – розповів директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

Нагадаємо, торік у Львові відреставрували понад 40 дверей в будинках, які розташовані в історичній частині міста. Задля відновлення старовинних брам Львівська міська рада ще у 2018-му започаткувала спеціальну програму, у межах якої, власне, й виділяє 70% коштів на необхідні роботи. Інші 30% мають оплатити місцеві мешканці.

У 2019 році до співфінансування у мерії додали програму реставрації вікон, у 2020-му – програму реставрації історичних балконів.

А з 2021 року у Львові почала діяти програма, у межах якої місто дає кошти на відновлення сходових кліток, холів, вітражів та декоративних елементів на фасадах історичних житлових будинків.

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Фото: Бюро спадщини

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