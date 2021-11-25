Covid підхопили ще майже 17 тисяч українців

Станом на ранок четверга, 25 листопада, в Україні лабораторно підтвердили 16 943 нових випадків коронавірусу. Померли 628 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 3 384 404 людини. Протягом середи, 124 листопада, діагноз встановили ще 16 943 новим хворим, серед них 304 медики та 1451 дитина.
Одужали за останню добу 26 811 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 628 хворих.
Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 83 541 людина, натомість одужали 2 852 452 українці.
Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):
- м. Київ – 1688/23721
- Запорізька обл. – 1066/7894
- Львівська обл. – 1048/14125
- Полтавська обл. – 967/6498
- Донецька обл. – 924/7903
- Дніпропетровська обл. – 893/15407
- Вінницька обл. – 810/6758
- Хмельницька обл. – 778/6740
- Харківська обл. – 728/11036
- Київська обл. – 719/11789
- Житомирська обл. – 707/6942
- Чернігівська обл. – 705/7007
- Закарпатська обл. – 671/2975
- Рівненська обл. – 659/5484
- Одеська обл. – 644/9663
- Івано-Франківська обл. – 638/6320
- Сумська обл. – 534/6336
- Черкаська обл. – 523/5918
- Волинська обл. – 492/4779
- Миколаївська обл. – 442/5389
- Тернопільська обл. – 339/5288
- Херсонська обл. – 284/3692
- Луганська обл. – 258/3268
- Чернівецька обл. – 235/3564
- Кіровоградська обл. – 191/4322
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в офісі президента нещодавно заявили про стабілізацію ситуації з захворюваністю на коронавірус та зниження основних негативних показників.
Так, станом на середину листопада в Україні вперше за останні три місяці середньодобова кількість виписок з covid-лікарень переважала над кількістю госпіталізованих. Це перший позитивний сигнал проходження піку захворюваності на коронавірус в країні.
Тим часом глава МОЗ Віктор Ляшко відзначив, що Україна пройшла пік осінньої хвилі Covid-19.
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Наталя Дуляба