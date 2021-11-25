Covid підхопили ще майже 17 тисяч українців

Станом на ранок четверга, 25 листопада, в Україні лабораторно підтвердили 16 943 нових випадків коронавірусу. Померли 628 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 3 384 404 людини. Протягом середи, 124 листопада, діагноз встановили ще 16 943 новим хворим, серед них 304 медики та 1451 дитина.

Одужали за останню добу 26 811 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 628 хворих.

Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 83 541 людина, натомість одужали 2 852 452 українці.

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Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):

м. Київ – 1688/23721

Запорізька обл. – 1066/7894

Львівська обл. – 1048/14125

Полтавська обл. – 967/6498

Донецька обл. – 924/7903

Дніпропетровська обл. – 893/15407

Вінницька обл. – 810/6758

Хмельницька обл. – 778/6740

Харківська обл. – 728/11036

Київська обл. – 719/11789

Житомирська обл. – 707/6942

Чернігівська обл. – 705/7007

Закарпатська обл. – 671/2975

Рівненська обл. – 659/5484

Одеська обл. – 644/9663

Івано-Франківська обл. – 638/6320

Сумська обл. – 534/6336

Черкаська обл. – 523/5918

Волинська обл. – 492/4779

Миколаївська обл. – 442/5389

Тернопільська обл. – 339/5288

Херсонська обл. – 284/3692

Луганська обл. – 258/3268

Чернівецька обл. – 235/3564

Кіровоградська обл. – 191/4322

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в офісі президента нещодавно заявили про стабілізацію ситуації з захворюваністю на коронавірус та зниження основних негативних показників.

Так, станом на середину листопада в Україні вперше за останні три місяці середньодобова кількість виписок з covid-лікарень переважала над кількістю госпіталізованих. Це перший позитивний сигнал проходження піку захворюваності на коронавірус в країні.

Тим часом глава МОЗ Віктор Ляшко відзначив, що Україна пройшла пік осінньої хвилі Covid-19.

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