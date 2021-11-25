ОСТАННІ НОВИНИ

Covid підхопили ще майже 17 тисяч українців

Наталя Дуляба

|

Станом на ранок четверга, 25 листопада, в Україні лабораторно підтвердили 16 943 нових випадків коронавірусу. Померли 628 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 3 384 404 людини. Протягом середи, 124 листопада, діагноз встановили ще 16 943 новим хворим, серед них 304 медики та 1451 дитина.

Одужали за останню добу 26 811 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 628 хворих.

Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 83 541 людина, натомість одужали 2 852 452 українці.

Реклама партнерів

Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):

  • м. Київ – 1688/23721
  • Запорізька обл. – 1066/7894
  • Львівська обл. – 1048/14125
  • Полтавська обл. – 967/6498
  • Донецька обл. – 924/7903
  • Дніпропетровська обл. – 893/15407
  • Вінницька обл. – 810/6758
  • Хмельницька обл. – 778/6740
  • Харківська обл. – 728/11036
  • Київська обл. – 719/11789
  • Житомирська обл. – 707/6942
  • Чернігівська обл. – 705/7007
  • Закарпатська обл. – 671/2975
  • Рівненська обл. – 659/5484
  • Одеська обл. – 644/9663
  • Івано-Франківська обл. – 638/6320
  • Сумська обл. – 534/6336
  • Черкаська обл. – 523/5918
  • Волинська обл. – 492/4779
  • Миколаївська обл. – 442/5389
  • Тернопільська обл. – 339/5288
  • Херсонська обл. – 284/3692
  • Луганська обл. – 258/3268
  • Чернівецька обл. – 235/3564
  • Кіровоградська обл. – 191/4322

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в офісі президента нещодавно заявили про стабілізацію ситуації з захворюваністю на коронавірус та зниження основних негативних показників.

Так, станом на середину листопада в Україні вперше за останні три місяці середньодобова кількість виписок з covid-лікарень переважала над кількістю госпіталізованих. Це перший позитивний сигнал проходження піку захворюваності на коронавірус в країні.

Тим часом глава МОЗ Віктор Ляшко відзначив, що Україна пройшла пік осінньої хвилі Covid-19.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Штам «Дельта+»: особливості, симптоми та постковідний синдром 
Аліса БЕЛЕЙ
Штам «Дельта+»: особливості, симптоми та постковідний синдром 

Штам коронавірусу «Дельта» мутував – у нього з’явилися нові симптоми. Новий штам назвали «Дельта+», а з основних його си...

Великий вечір благодійників: Львів збиратиме кошти на Нацмузей Голодомору
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Великий вечір благодійників: Львів збиратиме кошти на Нацмузей Голодомору

У Львові відбудеться грандіозний благодійний вечір, на який будуть запрошені великі жертводавці, що здійснюють внески на...

Спіймати гонщика: все, що треба знати про камери і штрафи за перевищення швидкості
Наталя ДУЛЯБА
Спіймати гонщика: все, що треба знати про камери і штрафи за перевищення швидкості

Камери автоматичної фото- й відеофіксації порушень Правил дорожнього руху в Україні запустили влітку 2020 року на найбіл...

Кільцеву Львова розширять до чотирьох смуг і заборонять ліві повороти
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Кільцеву Львова розширять до чотирьох смуг і заборонять ліві повороти

Ділянку довжиною 15 км Кільцевої дороги Львова від Рясне-Руської до Солонки планують розширити до чотирьох смуг – по дві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів