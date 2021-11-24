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На Львівщині завантаженість лікарень з хворими на коронавірус на впала до 50%

Ольга Денисяка

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Станом на середу, 25 листопада, у covid-стаціонарах Львівщини перебувають 2,6 тисячі хворих. Лікарні завантажені на 50%. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

У стаціонарах зараз лікуються 2605 осіб. Серед них 321 людина вакцинована (в т.ч. двома дозами – 148).

За минулу добу діагнозом COVID-19 у Львівській області госпіталізували 163 осіб. В реанімації перебувають 209 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 83.

Ліжкова мережа заповнена на 50,43%:

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  • у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 199
  • у Центрі легеневого здоров’я (370) – 209
  • у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 264
  • у львівській обалсній клінічній лікарні (120) – 58
  • у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 63
  • у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 30
  • у ЛШМД (830) – 302
  • у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 3
  • у 8-й міській клінічній лікарні Львова (420) – 165
  • у 1-й міській клінічній лікарні Львова (225) – 105
  • у 5-й міській клінічній лікарні Львова (175) – 78
  • у Стрийській міській лікарні (190) – 156
  • у Стебницькій міській лікарні (150) – 94
  • у Рудківській лікарні (100) – 79
  • у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 161
  • у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні (160) – 104
  • у Сокальській центральній районній лікарні (326) – 69
  • у Жидачівській центральній районній лікарні (100) – 78
  • у Пустомитівській (80) – 66
  • у Перемишлянській центральній районній лікарні (80) – 68
  • у Жовківській центральній районній лікарні (100) – 68
  • у Самбірській центральній районній лікарні (50) – 41
  • у Буській центральній районній лікарні (80) – 74
  • у Золочівській центральній районній лікарні (210) – 71

Нагадаємо, протягом минулого тижня в області почали фіксувати незначний спад захворюваності на Covid. Відтак вже до кінця листопада Львівщина має усі шанси покинути «червону» зону карантину.

Додамо, Львівщина перейшла до найсуворішої «червоної» зони 30 жовтня.

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