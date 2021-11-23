Заповненість covid-лікарень Львівщини впала до 53%

Станом на вівторок, 23 листопада, у covid-стаціонарах Львівщини перебувають 2759 хворих. Лікарні завантажені на 53%. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

У стаціонарах зараз лікуються 2759 осіб. Серед них 339 людей вакциновані (в т.ч. двома дозами – 145).

За минулу добу діагнозом COVID-19 у Львівській області госпіталізували 240 осіб. В реанімації перебувають 222 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 84.

Ліжкова мережа заповнена на 53,41 %:

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у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 208

у Центрі легеневого здоров’я (370) – 221

у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 285

у львівській обласній клінічній лікарні(120) – 65

у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 74

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 35

у лікарні швидкої допомоги Львова (830) – 313

у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 4

у 8-й міській клінічній лікарні Львова (420) – 169

у 1-й міській клінічній лікарні Львова (225) – 114

у 5-й міській клінічній лікарні Львова (175) – 76

у Стрийській міській лікарні (190) – 162

у Стебницькій міській лікарні (150) – 107

у Рудківській лікарні (100) – 83

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 168

у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні (160) – 109

у Сокальській центральній районній лікарні(326) – 75

у Жидачівській центральній районній лікарні(100) – 89

у Пустомитівській центральній районній лікарні (80) – 66

у Перемишлянській центральній районній лікарні(80) – 73

у Жовківській центральній районній лікарні(100) – 74

у Самбірській центральній районній лікарні(50) – 40

у Буській центральній районній лікарні(80) – 79

у Золочівській центральній районній лікарні(210) – 70

Нагадаємо, протягом минулого тижня в області почали фіксувати незначний спад захворюваності на Covid. Відтак вже до кінця листопада Львівщина має усі шанси покинути «червону» зону карантину.

Додамо, Львівщина перейшла до найсуворішої «червоної» зони 30 жовтня.

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