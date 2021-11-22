Водія маршрутки, який у Львові збив і протягнув 7 км монахиню, взяли під варту

У понеділок, 22 листопада, взяли під варту водія маршрутки, який збив двох монахинь на пішохідному переході в центрі Львова та втік з місця ДТП. При цьому тіло однієї з потерпілих, 48-річної львів’янки, водій протягнув сім кілометрів вулицями міста. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП сталася 20 листопада близько 06:00 год, на перехресті вулиці Дорошенка та проспекту Свободи у Львові.

Як встановили правоохоронці, водій маршрутного таксі № 138 марки «БАЗ», 47-річний львів’янин, повертаючи з вулиці Дорошенка на проспект Свободи, наїхав на двох львів’янок віком 48 та 67 років, які переходили дорогу на пішохідному переході. Водій відразу поїхав з місця ДТП.

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В результаті наїзду одну жінку відкинуло на проїзну частину дороги. З тілесними ушкодженнями її доставили до медзакладу, де їй надали допомогу.

Друга потерпіла, 47-річна жінка, зачепилася одягом за кузов маршрутки, яка протягнула її сім кілометрів вулицям міста – від місця ДТП до кінцевої зупинки маршрутки на вулиці Джорджа Вашингтона.

Водія затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за ч.2 ст.286 (Порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) ККУ. Йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

22 листопада суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв Львівський портал, загибла жінка була монахинею Згромадження Сестер Францисканок Родини Марії (Латинська катедра) у Львові. Також Ольга Дуплєца була настоятелькою дому цього згромадження та працювала на кухні парафіяльної плебанії.

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