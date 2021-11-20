У Львові водій маршрутки збив на переході двох жінок та протягнув тіло однієї через пів міста

У суботу, 20 листопада, у Львові водій маршрутки збив двох жінок, які переходили дорогу по пішохідному переході. Одна жінка зачепилася за кузов маршрутки, яка протягнула її кілька кілометрів. Від отриманих травм жінка загинула, а інша з травмами потрапила до лікарні. Сам водій з місця ДТП втік. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівської області.

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Трагічна ДТП трапилася близько 6:00 ранку, на перехресті Дорошенка та проспекту Свободи. Там 47-річний львів’янин за кермом маршрутного таксі № 138 марки «БАЗ», що курсує за маршрутом вулиця Джорджа Вашингтона – село Лапаївка, збив двох львів’янок, які переходили дорогу пішохідним переходом. Водій не зупиняючись втік з місця ДТП.

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Патрульні поліції знайшли маршрутку на кінцевій її зупинці на вулиці Джорджа Вашингтона. Окрім того, неподалік маршрутки було виявлено тіло львів’янки. 48-річна жінка загинула. Встановлено, що автобус протягнув жінку з місця ДТП, яка зачепилася за кузов, через пів міста.

За даними zaxid.net, загинула Ольга Дуплеца. Жінка була монахинею Латинського катедрального собору та настоятелькою монастиря сестер францисканок Сім’ї Марії, працювала на кухні парафіяльної плебанії.

67-річну львів’янку від удару маршрутки відкинуло на проїжджу частину дороги. Жінка вижила. Її з численними травмами доправили до лікарні.

Під час огляду автобуса поліцейські виявили пошкодження бампера. Водія затримали та невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) ККУ.

Чоловіку загрожує від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.