Загиблою, яку в Львові збив водій та протягнув через пів міста, виявилась монахиня

У суботу вранці, 20 листопада, у ДТП, яка трапилась у центрі Львова, загинула монахиня, сестра Ольга Дуплєца. Про це у Facebook повідомила Латинська катедра.

47-річна жінка була монахинею у Митрополичій базиліці Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (Латинська катедра) у Львові. Також Ольга Дуплєца була настоятелькою дому цього згромадження та працювала на кухні парафіяльної плебанії.

Про її смерть також повідомила Львівська Архідієцезія Римсько-Католицької Церкви в Україні. Інформації про день і час похорону поки немає.

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«Сьогодні ранком, 20 листопада, у віці 47 років, трагічно загинула с.п. сестра Ольга Дуплєца, настоятелька дому у Львові (Згромадження Сестер Францисканок Родини Марії), яка своє служіння виконувала у Львівській катедрі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у суботу, 20 листопада, у Львові водій маршрутки збив двох жінок, які переходили дорогу по пішохідному переході. Одна жінка зачепилася за кузов маршрутки, яка протягнула її кілька кілометрів. Від отриманих травм жінка загинула, а інша з травмами потрапила до лікарні. Сам водій з місця ДТП втік.

Патрульні поліції знайшли маршрутку на кінцевій її зупинці на вулиці Джорджа Вашингтона. Окрім того, неподалік маршрутки було виявлено тіло львів’янки. 48-річна жінка загинула. Встановлено, що автобус протягнув жінку з місця ДТП, яка зачепилася за кузов, через пів міста.

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Фото: Латинська катедра