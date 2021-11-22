Своє 100-річчя відзначила ще одна мешканка Львівської громади

Днями ще одна довгожителька Львівської громади відзначила свої уродини. Свій 100-й день народження відсвяткувала Ксенія Савіцька. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, Ксенія Савіцька відсвяткувала свій 100-й день народження. З цієї нагоди їй, як і всім довгожителям, традиційно із бюджету Львова виділили по 5000 грн одноразової матеріальної допомоги. Від імені громади міста поважну мешканку Львівської громади привітали представники мерії і вручили їй ще пам’ятну монету.

Зазначимо, у Львові зараз мешкають 9 чоловіків та 41 жінка, яким у 2021 році виповнюється сто та більше років. Серед них 27 людей відзначатимуть свій столітній ювілей, а 23 особам виповниться 101 та більше років. Найстаршій мешканці Львова цьогоріч виповнюється 104 роки.

Реклама партнерів

Найбільше довгожителів мешкає у Франківському районі Львова – 15 осіб; у Залізничному районі – 12 осіб; у Личаківському – 8 осіб; у Галицькому – 7 осіб; у Сихівському – 3 особи; у Шевченківському районі – 3 особи. Також по одному ювіляру живе у Дублянах та Зашкові.

На виплати одноразових допомог львів’янам-довгожителям у бюджеті міста-2021 передбачили 250 тисяч грн.

Нагадаємо, що на Львівщині живуть 66 довгожителів. Найстаршою є мешканка Сколівського району, якій цьогоріч виповнюється 111 років.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛМР