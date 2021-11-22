Поліція склала 704 протоколи за порушення карантину в транспорті

Під час посиленого карантину в Україні поліція провела 91 тисячу перевірок транспорту. За цей час склали 704 за порушення карантину. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Загалом із 21 жовтня органи Національної поліції України провели 91 165 перевірок регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень міжобласного значення. Зокрема звертали увагу на наявність у водіїв, пасажирів, екіпажів авіатранспорту документів про вакцинацію, відповідного сертифіката або негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР чи експрес-тесту на визначення антигену.

Перевірки проводилися на автотранспорті – 75 179; на залізничних вокзалах – 15 181; в аеропортах – 805.

За виявленими фактами склали 704 протоколи за порушення карантину (за ч. 1 ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Реклама партнерів

Найбільше порушень виявили в Київській області – 216, 83 – у Черкаській, 67 – у Полтавській, 54 – у Сумській, 33 – у Вінницькій, по 28 – у Запорізькій та Хмельницькій, 25 – в Одеській, 23 – у Донецькій, 22 – у Луганській, по 21 – у Дніпропетровській та Житомирській областях.

Орім того, під час перевірки дотримання карантинних обмежень поліцейські виявили 770 випадки нелегальних перевезень. Відтак всього складено 1066 відповідних протоколів.

Зазначимо, що на Львівщині лише за перші декілька днів таких перевірок на дев’ятьох перевізників склали адмінпротоколи за порушення карантинних обмежень. Також ще понад 200 мешканців області отримали штрафи перебування в маршрутках без масок.

Зокрема, у Львові такі перевірки розпочалися з 18 жовтня.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.