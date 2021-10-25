Понад 200 мешканців Львівщини оштрафували за відсутність масок у маршрутках

На Львівщині на дев’ятьох перевізників склали адмінпротоколи за порушення карантинних обмежень. Також ще понад 200 мешканців області отримали штрафи перебування в маршрутках без масок. Про це у понеділок, 25 жовтня, під час пресконференції повідомив старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху Роман Марич, передає кореспондент Львівського порталу.

21 вересня комісією ТЕБ і НС було прийнято рішення про створення мобільних груп, які перевіряли дотримання карантину у громадському транспорті Львівщини. Начальник управління транспорту та зв’язку Львівської ОДА Степан Рудницький каже, що кожного дня в області працює близько 60 мобільних груп, які перевіряють дотримання карантину.

«В області функціонують близько 50-60 мобільних груп, які є універсальними. Оскільки вони перевіряють дотримання карантину не лише в транспорті, але й в торгових закладах, громадських місцях. Щодня перевіряють 30-50 транспортних засобів і штрафують 1-2. Сьогодні знаю, що мобільні групи зафіксували пасажира, який злісно ухилявся використовувати маску. Відповідно цей факт було задокументовано. Але наголошу, що мета нашої роботи, перш за все, є роз’яснювальною», – каже Степан Рудницький.

Перевірки у громадському транспорті Львівщини стартували з 21 жовтня. За цей час патрульні вже оштрафували 200 пасажирів у громадського транспорті за відсутність маски, а на обласних перевізників склали 9 адмінпротоколів.

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На пасажирів, які відмовилися їхати у громадському транспорті Львівщини, склали протоколи на 170 грн. Стосовно перевізників, то на них можуть очікувати значно більші штрафи – 17 тисяч гривень. Кінцеве рішення прийматиме суд.

«Я б хотів наголосити на тому, що патрульна поліція не карає, ми у більшості випадків спрямовані на профілактику. Тобто на недопущення розповсюдження ковідної ситуації як у Львові, так і в області. Від початку відпрацювання працівниками патрульної поліції було винесено 9 адмінматеріалів на перевізників за порушення карантину і понад 200 на громадян за недотримання маскового режиму», – каже старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху Роман Марич.

Він додав, що патрульна поліція працює на кінцевих зупинках та місцях масового скупчення людей.

«Патрульні перебувають і під час випуску на маршрути автобусів. Ми проводимо профілактичну бесіду з водіями про дотримання карантинних вимог», – зазначає Роман Марич.

Зазначимо, раніше в ЛОДА повідомляли, що в середині жовтня на Львівщині почнуть проводити рейди під час яких перевірятимуть, чи дотримуються перевізники карантинних вимог.

Зокрема, у Львові такі перевірки розпочалися з 18 жовтня.

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