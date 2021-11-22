На Львівщині прогнозують дощ із мокрим снігом

У вівторок, 23 листопада, у Львові та області прогнозують хмарну погоду із дощем та мокрим снігом. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Температура повітря вночі коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +5°C. Вітер західний, 7-12 м/с.

Хмарно. Протягом дня падатиме невеликий дощ та мокрий сніг. На окремих ділянках доріг буде ожеледиця, тому водіїв закликають бути обережними і дотримуватися безпечної швидкості.

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Нагадаємо, ще з 20 листопада Львів випустив на цілодобове чергування снігоприбиральну техніку. При сильній ожеледиці дороги відразу обіцяють посипати піском.

Додамо, що цими вихідними у Карпатах випав метр снігу.

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