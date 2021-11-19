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Львів випускає снігоприбиральну техніку на цілодобове чергування

Аліса Белей

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Вже з суботи, 20 листопада, у Львові вводять цілодобове чергування снігоприбиральної техніки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

У мерії кажуть, що Львів готується до зими: вже провели перевірку снігоприбиральної техніки, закупили піскосуміш, реагенти та сіль, а комунальні служби готові приступити до прибирання вулиць та доріг.

Відтак уже з 20 листопада у місті запроваджують цілодобове чергування снігоприбиральної техніки.

«Прогнозують, що в п’ятницю буде дощ і можлива ожеледиця, тому чергування техніки запроваджуємо з 20 листопада. Усі ШРП мають забезпечити готовність, щоб у будь-який час, якщо будуть примерзати мости та підйоми, забезпечити посипання», – повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

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Загалом до прибирання вулиць і доріг у Львові цьогоріч залучать 137 одиниць комунальної техніки та 107 одиниць приватної.

Нагадаємо, у п’ятницю, 19  листопада, синоптики на Львівщині прогнозують дощ з мокрим снігом, а в горах уже падає сніг.

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