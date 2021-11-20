У Карпатах випав метр снігу

У суботу, 20 листопада, на горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах випало до 1 метру снігу. Станом на 11:45 на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -5°C, вітер західний 8 м/с, обмежена видимість до 50 м. Про це йдеться на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у Facebook.

гора Піп Іван Чорногірський

Як йдеться на ресурсі snig.info, передає Львівський портал, на камерах ресурсу видно, що сніг також випав на території гірськолижних курортів України та Львівщини: Драгобрат, Тростян, Захар Беркут та Плай.

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гора Драгобрат

гора Тростян

гора Захар Беркут

гора Плай

Нагадаємо, у п’ятницю, 19 листопада, у горах на Львівщині випав перший сніг.