ОСТАННІ НОВИНИ

У Карпатах випав метр снігу

Аліса Белей

|

У суботу, 20 листопада, на горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах випало до 1 метру снігу. Станом на 11:45 на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -5°C, вітер західний 8 м/с, обмежена видимість до 50 м. Про це йдеться на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у Facebook.

гора Піп Іван Чорногірський

Як йдеться на ресурсі snig.info, передає Львівський портал, на камерах ресурсу видно, що сніг також випав на території гірськолижних курортів України та Львівщини: Драгобрат, Тростян, Захар Беркут та Плай.

Реклама партнерів

гора Драгобрат

гора Тростян

гора Захар Беркут

гора Плай

Нагадаємо, у п’ятницю, 19 листопада, у горах на Львівщині випав перший сніг.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великий вечір благодійників: Львів збиратиме кошти на Нацмузей Голодомору
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Великий вечір благодійників: Львів збиратиме кошти на Нацмузей Голодомору

У Львові відбудеться грандіозний благодійний вечір, на який будуть запрошені великі жертводавці, що здійснюють внески на...

Спіймати гонщика: все, що треба знати про камери і штрафи за перевищення швидкості
Наталя ДУЛЯБА
Спіймати гонщика: все, що треба знати про камери і штрафи за перевищення швидкості

Камери автоматичної фото- й відеофіксації порушень Правил дорожнього руху в Україні запустили влітку 2020 року на найбіл...

Кільцеву Львова розширять до чотирьох смуг і заборонять ліві повороти
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Кільцеву Львова розширять до чотирьох смуг і заборонять ліві повороти

Ділянку довжиною 15 км Кільцевої дороги Львова від Рясне-Руської до Солонки планують розширити до чотирьох смуг – по дві...

«АТБ» подарувала Україні в ювілей незалежності 45 га нових лісів замість анонсованих 30 га
Анастасія ПИЖ
«АТБ» подарувала Україні в ювілей незалежності 45 га нових лісів замість анонсованих 30 га

Замість анонсованих 30 га нових лісових насаджень корпорація «АТБ», що управляє однойменною національною мережею з більш...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів