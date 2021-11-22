Львівщина виконала осінній призов на 66%

З 1 жовтня стартував осінній призов на строкову військову службу. Дотепер Львівщина відправила до армії більше чотирьох сотень юнаків, тобто 66,5% від поставленого завдання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Так, станом на 22 листопада на Львівщині до лав ЗСУ відправили 438 молодиків. Таким чином область виконала осінній призов наразі на 66,5%. Протягом цього тижня планують взяти в армію ще 35 призовників.

Загалом під час осіннього призову-2021 на строкову військову службу заберуть 648 мешканців Львівщини. Так, лави Збройних Сил України поповнять 303 солдати, ще 225 – Нацгвардії, 95 – Держприкордонслужби та 25 – Держслужби спеціального транспорту.

Сам призов розпочався 1 жовтня і триватиме до кінця грудня. Призваних військовослужбовців строкової військової служби до участі в ООС не залучають.

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Додамо, що особи з вищою освітою строкову службу в армії проходять 1 рік, без вищої освіти – 1,5 року.

Нагадаємо, цієї осені до армії загалом заберуть майже 14 тисяч юнаків. Через пандемію коронавірусу усім строковикам обов’язково роблять експрес-тести.

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