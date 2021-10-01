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Стало відомо, скільки юнаків зі Львівщини заберуть до армії під час осіннього призову

Вероніка Рой

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1 жовтня в Україні розпочалася осіння призовна кампанія на строкову військову службу. В рамках осіннього призову до армії призвуть 648 мешканців Львівщини. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

Осінній призов в Україні триватиме у жовтні – грудні. На службу призивають юнаків віком від 18 до 27 років. Відтак на службу зі Львівщині відправлять 648 парубків. З них 303 осіб до Збройних Сил України, 225 – до Національної гвардії України, 25 – до Державної служби спеціального транспорту, 95 – до Державної прикордонної служби України.

Термін проходження строкової служби для осіб з вищою освітою становить рік, а без вищої освіти – півтора року. Призвані військовослужбовці строкової військової служби до участі в ООС не залучаються.

Під час призову усіх хлопців перевірятимуть експрес-тестом на визначення антигену SARS-Cov-2. Після тестування їх будуть відправляти до обласного збірного пункту.

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«Обласний збірний пункт забезпечено засобами для дезінфекції, члени медичних комісій та призовники забезпечені засобами індивідуального захисту. Разом з ДСНС передбачено проведення щоденних заходів щодо дезінфекції приміщень. По прибуттю призовників в навчальні центри або у військові частини для них передбачено двотижневу обсервацію», – кажуть у ЛОТЦК та СП.

Також в обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки нагадують, що з дня оголошення початку призовної кампанії призовник зобов’язаний сам з’явитись у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Як повідомляв Львівський портал, загалом в Україні майже 14 тисяч юнаків планують призвати цієї осені на строкову службу.

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