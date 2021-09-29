Цієї осені на строкову службу в Україні призвуть майже 14 тисяч юнаків

В Україні майже 14 тисяч юнаків планують призвати цієї осені на строкову службу. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві оборони України.

За словами начальника відділу комплектування рядовим, сержантським складом та призову штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Миколи Качаненка, осінній призов в Україні триватиме у жовтні – грудні.

«Перші відправлення почнуться 5 жовтня, останнє у цьому призові відбудеться 21 грудня. Розпорядження Кабінету Міністрів України про чисельність майбутніх строковиків поки немає. Але проєктом цього розпорядження заплановано призвати 13 575 чоловіків. Це на 671 особу менше, ніж під час весняного призову, але цифра для потреб ЗСУ залишилась незмінною – 6500 чоловік. Загальне зменшення відбулось через зменшення потреб інших силових структур», – зазначив Микола Качаненко.

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Найбільше юнаків призвуть у Дніпропетровській області — 1300 осіб і в Харківській – 972 особи.

Чоловіки, які стали студентами, до 1 жовтня повинні надати довідку, яку видають у навчальному закладі, до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де вони перебувають на обліку.

У разі посилення карантинних обмежень через пандемію коронавірусу, може відбутися зупинка залізничного транспорту. Якщо так трапиться то призовників забиратимуть військові частини своїм транспортом.

Нагадаємо, весняний призов на Львівщині розпочався на початку квітня. За цей час на військову строкову службу призвали 655 юнаків з Львівщини. Із них 286 осіб потрапили у Збройні Сили України, 224 – у Національну гвардію України, у Державну службу спеціального транспорту – 25 та у Державну прикордонну службу України – 120 осіб.

Додамо, що термін проходження строкової служби для осіб з вищою освітою – рік, без вищої освіти – півтора роки. Призваних юнаків до участі у зоні ООС не залучають.

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