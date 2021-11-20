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Як укласти декларацію з лікарем для дитини

Аліса Белей

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Укласти декларацію з лікарем для дитини молодше 14 років може будь-хто з батьків чи опікунів дитини. З 14 років дитина може самостійно обирати лікаря та укладати з ним декларацію. Про це йдеться у Facebook Національної служби здоров’я.

Для укладення декларації батькам дитини молодшої за 14 років потрібно мати свідоцтво про народження дитини або відповідний документ, який підтверджує факт народження. А також документи, які посвідчують особу та повноваження одного з батьків або законного представника дитини. Якщо дитина вже має реєстраційний номер облікової картки платника податків, необхідно при укладенні декларації пред’явити і його.

Дитині старшій за 14 років, якщо вона укладає декларацію самостійно, потрібно один з наступних документів:

  • паспорт громадянина України;
  • тимчасове посвідчення громадянина України;
  • посвідку на постійне проживання в Україні;
  • посвідчення біженця;
  • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків.

У НСЗУ нагадали, що медичну допомогу на первинній ланці дітям надають педіатри та сімейні лікарі. Лікаря можна обрати особисто або скористатися порадами знайомих. Окрім цього, на сайті НСЗУ є перелік закладів первинної медичної допомоги та лікарів, з якими можна укласти декларацію. У педіатра ліміт декларацій – 900, у сімейного лікаря – 800. Рекомендований ліміт не означає, що лікар не може брати більше пацієнтів. Він може зробити це на свій розсуд.

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У випадку, коли лікар має вільні місця для укладення декларацій, але відмовляє в цьому, необхідно звернутися до керівника медичного закладу. Також можна укласти декларацію з лікарем первинної ланки в приватних медичних центрах, якщо вони мають договір з Нацслужбою здоров’я на надання таких послуг.

Нагадаємо, будь-який пацієнт може обрати собі іншого сімейного лікаря. Для цього не потрібно скасовувати попередню декларацію.

Додамо, що Львівська область – третя в Україні зі рівнем укладання декларацій зі сімейним лікарем. Свого лікаря обрали вже понад 85% мешканців.

Обирати своїх сімейних лікарів українці почали в межах реформи первинної ланки медицини, яка стартувала навесні 2018 року. Із покроковою інструкцією того, як підписати декларацію з лікарем, можна ознайомитися тут.

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