Не вдається згенерувати covid-сертифікат: куди звертатись на Львівщині

Мінцифри запустило офлайн-пункти, в які можна звернутися за допомогою з генеруванням covid-сертифікатів у додатку «Дія». У Львові такі пункти вже запрацювали у Центрі Довженка та в Молодвіж центрі. Також в області працює цілодобова гаряча лінія щодо питань вакцинації за номером 112. Про це під час брифінгу 19 листопада заявив директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис, передає Львівський портал.

У пунктах підтримки «Дії» навчають користуванню цифровими документами: як встановити застосунок та авторизуватися в ньому, як згенерувати COVID-сертифікат через мобільний застосунок та портал «Дія».

Отримати допомогу у пунктах можуть не лише ті, хто щойно провакцинувалися, але й ті, хто був провакцинованим раніше, але з певних причин не звертався за підтримкою.

Згодом пункти відкриють у найбільших центрах масової вакцинації області. Зараз вони запрацювали у центрі Довженка, пр. Червоної Калини 81 та в МолоДвіж Центр, вул. Чайковського 31.

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Окрім того на Львівщині запустили цілодобову гарячу лінію за номером 112, де кожен може отримати будь-яку інформацію щодо вакцинації: графіки та адреси пунктів та центрів імунізації, а також наявність вакцин в них.

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Нагадаємо, повний курс covid-вакцинації на Львівщині наразі пройшли понад 535 тисяч людей, ще понад 803 тисячі мешканців зробили поки одне щеплення. Щодо Львова, то тут провакцинувались 40% дорослого населення, одне щеплення мають 60% мешканців.

Лікарі лікарі наголошують: вакциновані від коронавірусу хворіють легше. Під час цієї хвилі Covid-19 понад 90% пацієнтів у лікарнях не мали щеплення. Саме воно дозволить вберегтись від важкої форми хвороби.

Додамо, що нещодавно МОЗ затвердило і оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень щодо вакцинації проти коронавірусу. Всі деталі можна знайти тут.

Графік роботи центрів вакцинації до 21 листопада дивіться за цим посиланням.

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