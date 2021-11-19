На околиці Львова «виросте» новий житловий комплекс

На вул. Тракт Глинянський у Львові збудують новий житловий комплекс. Відповідну містобудівну документацію 19 листопада затвердив виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

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Йдеться про земельну ділянку площею 39,3 га на межі з Лисиничами. Тут на вул. Тракт Глинянський, 152 ТзОВ «Провесінь-Агроінвест» збудує новий житловий комплекс.

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Наразі виконком видав містобудівні умови та обмеження на будівництво перших двох житлових будинків із громадськими приміщеннями, підземним паркінгом і даховою котельнею. Житлові секції матимуть різну поверховість – від 4 до 9 поверхів.

Своїм рішенням виконком встановив, що висота найвищої секції житла не повинна перевищувати 32,4 м.

Загалом на території площею майже 40 га має з’явитись цілий житловий квартал із багатоповерхівок та котеджів, які вже активно будують, школа, дитсадок, офіси та торгівельні комплекси. Попередньо відомо, що тут мешкатимуть близько 3800 людей.

Під час засідання виконкому міський голова Львова Андрій Садовий наголосив, що забудовник першочергово має звести школу, лише потім братися за житло.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Провесінь-Агроінвест» – будівельна фірма, яка існує з 2007 року. Її кінцевими бенефіціарами є львів’яни Тарас Квасниця та Павло Власюк. Останньому належить низка фірм, зокрема будівельна компанія «Нове місто», управляюча компанія «Провесінь».

Крім того, Павло Власюк мав стосунок до фірм бізнесмена і екснардепа від «Свободи» Ігоря Кривецького.

Тарас Квасниця – співвласник фірми «Гіацинт-люкс», яка зводить житло біля Стрийського парку, ферми (ТОВ «Молочні ріки»), агропідприємства ЗАТ «Агротех комплекс» і підприємств, що займаються торгівлею продуктами.

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Візуалізація забудовника