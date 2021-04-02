На околиці Львова розбудують котеджне містечко

Виконавчий комітет Львівської міської ради погодив ТзОВ «Провесінь-Агроінвест» розбудову котеджного містечка на вул. Тракт Глинянський, 152. Відтак на околиці міста зведуть ще 29 двоповерхових будиночків. Відповідне рішення прийняли у п’ятницю, 2 квітня, передає Львівський портал.

Так, ТзОВ «Провесінь-Агроінвест» отримало містобудівні умови та обмеження на садибну забудову на вул. Тракт Глинянський, 152. Йдеться про розбудову котеджного містечка біля Лисиничів, яке мерія погодила ще у 2019 році.

Тоді підприємству дозволили спорудити 31 котедж на березі озера відразу під Винниківським лісом. Тепер котеджне містечко розширять і зведуть ще 29 будиночків.

Реклама партнерів

Схема усього котеджного містечка

Будівництво вестимуть на тій же земельній ділянці площа якої становить аж 39,3 га. Вона належить до зони Ж-1 – зона садибної забудови відповідно до зонінгу Личаківського району.

Для того, аби збудувати нові котеджі, мерія дозволила знести існуючі нежитлові будівлі. Також у новому житловому кварталі зведуть будівлю громадського призначення й трансформаторну підстанцію.

Під час обговорення міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що забудовник не сповна оплатив інвестиційний внесок, який донедавна сплачувала кожна фірма, яка щось будує у місті.

Своєю чергою представник забудовника запевнив, що за першу чергу котеджного містечка таку плату вже внесли, а за ту, яку члени виконкому розглядають зараз, здійснять після завершення всіх будівельних робіт.

Також у новому житловому кварталі забудовник повинен звести школу, дитячий садок та стадіон. За це мають взятися після того, як мерія затвердить розроблений детальний план території.

Відтак своїм рішенням виконком дозволив забудувати ділянку на 36% та встановив, що висота будинків не повинна перевищувати 10,5 м, а громадської споруди – 15 м.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Провесінь-Агроінвест» – будівельна фірма, яку створили у 2007 році. Її засновниками є Тарас Квасниця (40%), ТзОВ «Будівельна компанія «Нове місто» (50%) та Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «Скриня» ТзОВ «Компанія управління активами «Приват Капітал» (10%).

Тарас Квасниця з-поміж іншого є співвласником ТзОВ «Укрексімторг», що займається оптовою торгівлею продуктами, напоями та тютюном, ТОВ «Молочні ріки», яке розводить велику рогату худобу, а також ТзОВ «Гіацинт-Люкс», якому мерія у 2018 році дозволила будувати житло біля Стрийського парку.

Водночас «Будівельна компанія «Нове місто» належить Павлу Власюку (67%) та Ірині Добощак. «Наші гроші» раніше писали, що Павло Власюк є бізнес-партнером бізнесмена і екс-нардепа від «Свободи» Ігоря Кривецького.

Відомо також, що у 2017 році Радехівський цукор купив активи з переробки цукрованих буряків у ТзОВ «Провесінь-Агроінвест».

Нагадаємо, з 2021 року в Україні скасували сплату забудовниками пайового внеску на розвиток інфраструктури. Втім у мерії Львова придумали, як цьогоріч ще заробити 150 млн грн на девелоперах.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.