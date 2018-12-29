Біля Стрийського парку збудують нові багатоповерхівки

На вул. П. Карманського, 7-А зведуть два багатоквартирні житлові будинки із приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом. Відповідні містобудівні умови та обмеження ТзОВ «Гіацинт-Люкс» затвердив виконавчий комітет Львівської міської ради. Про це повідомляє Львівський портал.

Як йдеться у проекті рішення, зводити нове житло ТзОВ «Гіацинт-Люкс» буде відразу біля Стрийського парку, на земельній ділянці площею 1,2 га. Категорія – землі житлової та громадської забудови, вид використання – будівництво та обслуговування малоповерхових та багатоповерхових житлових будинків.

Також ділянка знаходиться у зоні Ж-2 – зоні малоповерхової квартирної забудови (до 4-х поверхів) відповідно до зонінгу Сихівського району, вона входить у межі історичного ареалу Львова.

Своїм рішенням виконком дозволив забудувати земельну ділянку на 40%, а також встановив, що висота житлових будинків не повинна перевищувати 24,4 та 34,2 м.

Перший житловий будинок матиме 5 поверхів, він знаходитиметься вздовж вул. І. Франка, другий будинок складатиметься вже із 9 поверхів.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Гіацинт-Люкс» заснували у 1997 році, зареєстроване воно саме за адресою майбутнього будівництва – на вул. П. Карманського, 7-А.

Власниками компанії є Валерій Овчарук (38,8%), Тарас Квасниця (36,1%) та Віра Дідулка (25%). Своєю чергою Валерій Овчарук також є співвласником Радехівського цукрового заводу, а разом із Тарасом Квасницею ще й володіє будівельною компанією «Провесінь-Агроінвест».

Основний вид діяльності ТзОВ «Гіацинт-Люкс» вказаний як вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників. Жодних ліцензій у галузі будівництва фірма не має. Розмір статутного капіталу ТзОВ «Гіацинт-Люкс» становить 36 тисяч гривень.