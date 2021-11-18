Камери автофіксації порушень ПДР: чи штрафують карети «швидкої»

Після встановлень на українських дорогах камер автофіксації порушень правил дорожнього руку в мережі почали нарікати, що поліція штрафує за перевищення швидкості карети швидкої допомоги. У патрульній поліції відкинули такі звинувачення та пояснили, що камери дійсно фіксують перевищення швидкості «швидкої», але всі постанови скасовують. Про це на сторінці у Facebook заявив перший заступник начальника Департаменту Патрульної поліції України Олексій Білошинський.

Олексій Білошинський пояснює, що система працює автоматично: тобто у випадку скоєння правопорушення воно автоматично фіксується щодо всіх транспортних засобів, які ідентифікують.

Водночас автомобілі ШМД мають право, виконуючи невідкладне службове завдання, відступати від вимог деяких правил дорожнього руху, якщо вмикають проблисковий маячок. Відтак, якщо автомобіль швидкої меддопомоги фіксується камерою, проте рухається з увімкненими проблисковими маячками, то матеріали не складаються.

Але у поліції зауважують: іноді маячки непомітно на фото або інспектор не може визначити це візуально. Тоді керівник юридичної особи, на яку зареєстрований транспортний засіб ШМД, може звернутись із заявою щодо оскарження такої постанови і постанову скасують.

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Наразі у поліції скасували вже 49 таких постанов.

«Такі заяви до нас надходили. За результатами розгляду постанови скасовуються. І будуть скасовуватись. Наразі, ми маємо 49 скасованих постанов. 29 раз до нас звернулись від установ ШМД, а інші — ми виявили самостійно», – пояснює Олексій Білошинський.

За його словами, поліція фіксує всі транспортні засоби, окрім тих, які мають спеціальні номер. Відтак для карет швидкої допомоги ініціювали запровадження таких номерних знаків. Це дозволить взагалі уникнути таких випадків.

Як повідомляв Львівський портал, система автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР в Україні запрацювала влітку 2020 року. На дорогах Львівщини вже працюють сім таких комплексів, а загалом на території області планують запустити ще 19.

Де у Львові розташовані камери дивіться за цим посиланням.

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