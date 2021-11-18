ЄС оновив список безпечних країн для подорожей: Україна далі – «червона»

Рада Європейського Союзу оновила перелік країн для яких слід скасувати обмеження на несуттєві поїздки. Україна досі залишається у «червоному» списку. Про це пише Європейська правда.

До «зеленого» списку була додана Індонезія, загалом перелік тепер налічує 19 країн. Україна залишається у «червоному» списку.

«Необов’язкові поїздки до ЄС із країн або організацій, не зазначених у Додатку I, підлягають тимчасовим обмеженням на поїздки. Це не порушує можливості країн-членів скасувати тимчасові обмеження на поїздки до ЄС для повністю вакцинованих мандрівників», – йдеться у заяві Ради ЄС.

Перелік продовжуватиме переглядатися кожні два тижні і, в залежності від обставин, оновлюватися.

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Як відомо, Рада ЄС 9 листопада затвердила рішення про виключення України із «зеленого списку» для подорожей у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації.

Втім, низка країн ЄС тією чи іншою мірою залишили відкритими кордони для українських мандрівників.

Зазначимо, що із докладними умовами в’їзду в кожну країну можна ознайомитися на інтерактивній мапі МЗС.

У «зелену» зону ЄС Україна увійшла в середині червня, оскільки захворюваність на коронавірус стабілізувалась. Про виключення України з цієї зони через нову масштабну хвилю Covid-19 заговорили ще у жовтні.

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