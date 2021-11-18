На Львівщині від covid щепили ще 20 тисяч людей

На Львівщині за 17 листопада щеплення від коронавірусу отримали 21 тисяча осіб. З них 9 тисяч осіб отримали першу дозу вакцини, 12 тисяч – другу. Про це Львівському порталу повідомили

Загалом на Львівщині станом на ранок 18 листопада провели 1 401 295 щеплень. З них 571 261 – другою дозою. Тобто 571 мешканець області є повністю вакцинованим проти коронавірусу.

В області щеплення робили такими вакцинами:

«Covieshield» – 38 403,

«AstraZeneca» – 165 209,

«Coronavac» – 382 941,

«Pfizer» – 662 151,

«Moderna» – 152 591.

Як записатися на вакцинацію?

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Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Нагадаємо, повний курс covid-вакцинації на Львівщині наразі пройшли понад 535 тисяч людей, ще понад 803 тисячі мешканців зробили поки одне щеплення. Щодо Львова, то тут провакцинувались 40% дорослого населення, одне щеплення мають 60% мешканців.

Лікарі лікарі наголошують: вакциновані від коронавірусу хворіють легше. Під час цієї хвилі Covid-19 понад 90% пацієнтів у лікарнях не мали щеплення. Саме воно дозволить вберегтись від важкої форми хвороби.

Додамо, що нещодавно МОЗ затвердило і оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень щодо вакцинації проти коронавірусу. Всі деталі можна знайти тут.

Графік роботи центрів вакцинації до 21 листопада дивіться за цим посиланням.

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