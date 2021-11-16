В Україні проведуть 450 тисяч досліджень для виявлення штаму «Дельта»

Кабінет Міністрів України виділив 67,5 млн гривень для виявлення штаму коронавірусної хвороби «Дельта» регіональним центрам контролю і профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я. За ці кошти мають провести 450 тисяч досліджень для виявлення цього штаму. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Кошти будуть направлені на закупівлю 4 500 наборів тест-систем, що дозволить провести 450 000 досліджень для ідентифікації штаму «Дельта». У середньому йдеться про 150 тисяч досліджень на місяць.

Раніше Центр громадського здоров’я вже отримав набори для ідентифікації штаму Delta SARS-CoV-2. У рамках здійснення рутинного епіднагляду за COVID-19, щотижнево з усіх регіонів України до ЦГЗ надходять зразки для ідентифікації вказаного штаму.

Проте для більш ефективного контролю за епідемічною ситуацією виникла потреба забезпечити виявлення штаму на регіональних рівнях.

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Нагадаємо, осіння хвиля коронавірусу зумовлена саме штамом «Дельта», який вже став домінуючим серед випадків інфікування.

Зауважимо, штам «Дельта» у 1,6 раза заразніший, у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше – до реанімації.

На Львівщині теж вже активно циркулює цей штам. Ба більше, в області виявили випадки мутованого штаму коронавріусної інфекції «Дельта+».

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