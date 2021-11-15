На Львівщині четверо людей опинилися у лікарні через отруєння чадним газом

Через отруєння чадним газом у Львівській області четверо людей госпіталізували до лікарень. Серед постраждалих – 2-річна дитина. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Один з випадків стався 14 листопада у місті Яворів. Близько 21:50 год. у квартирі будинку на вул. Л. Українки, 39, отруїлися чадним газом троє мешканців. Серед постраждалих була і дворічна дитина.

Потерпілих у стані середнього ступеня важкості госпіталізували у Яворівську центральну районну лікарню.

Інший випадок трапився у Львові 15 листопада близько 03:30 год. У квартирі будинку на вул. Глибокій, 4 отруїлась чадним газом 23-річна мешканка. Дівчину у стані середнього ступеня важкості госпіталізували до Львівської обласної клінічної лікарні.

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Обставини усіх події встановлюються.

Зазначимо, що лише за чотири місяці жертвами чадного газу на Львівщині стали 114 людей. Із такими темпами область вже перевершила свій торішній показник, коли загалом від тихого вбивці постраждали 112 мешканців.

За одну добу у жовтні на Львівщині отруїлись відразу десятеро людей.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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