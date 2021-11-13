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На Львівщині зробили ще 20 тисяч covid-щеплень

Ольга Денисяка

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У Львівській області впродовж 12 листопада щеплення від коронавірусу отримали 20 тисяч осіб. З них 9 тисяч – першу дозу вакцини, а 11 тисяч – другу, тобто є повністю вакцинованими. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Кількість щеплень у районах:

  • м. Львів – 7934
  • Львівський – 3121
  • Яворівський – 1348
  • Червоноградський – 1181
  • Стрийський – 2120
  • Самбірський – 1234
  • Золочівський – 1243
  • Дрогобицький – 1663
  • Інші (обласні та приватні заклади охорони здоров’я – всі у Львові) – 983.

Загалом на Львівщині станом на 13 листопада провели 1 321 028 щеплень (з них 526 102 – другою дозою): вакциною «Covieshield» – 38 403, «AstraZeneca» – 159 783, «Coronavac» – 356 384, «Pfizer» – 615 859, «Moderna» – 150 599.

Як записатися на вакцинацію

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Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. З графіком роботи на 8-14 листопада можна ознайомитись за цим посиланням.

Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

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