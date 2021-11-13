МОЗ закликало не змішувати CorovaVac з іншими вакцинами

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін закликав опиратись лише на доказову медицину і в жодному разі не комбінувати вакцину CorovaVac з іншими вакцинами. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Він наголосив, що вакцинація має бути доказовою, а використання бустерних або додаткових доз повинно чітко регулюватися. Наразі змішування дозволено мРНК-вакцин (Pfizer, Moderna).

«Я б радив все ж таки дотримуватися вимог доказової медицини – використовувати комбінації, які довели свою безпечність. Наразі змішування дозволено мРНК-вакцин (Pfizer, Moderna). Також можна змішувати векторні з мРНК. Наприклад, перша доза AstraZeneca, а друга вакциною мРНК. Якщо ж є вакцинація CorovaVac, то коли після першої дози цієї вакцини робиться друга доза якоюсь альтернативною, то це якийсь експеримент над собою. Я не раджу такого робити, бо це не відповідає протоколам та інструкціям», – сказав Ігор Кузін.

Наразі статистики випадків змішування недозволених комбінацій вакцин немає, адже в електронній системі охорони здоров’я можна бачити лише загальну кількість проведених щеплень. Доступ до персональної інформації, зокрема про вид вакцини, є лише у лікаря, який лікує пацієнта, або у вакцинальної бригади, яка проводить щеплення. Але, якщо такі випадки мають місце, то це є порушенням. І відповідатиме за це медпрацівник, який проводить щеплення, знаючи, що людина вакцинувалася до цього іншим типом вакцини.

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Як записатися на вакцинацію

Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. З графіком роботи на 8-14 листопада можна ознайомитись за цим посиланням.

Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

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