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Covid в Україні: 23 тисячі нових хворих та майже 700 померлих

Ольга Денисяка

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За добу минулу добу,12 листопада, в Україні виявили 23 572 нові випадки коронавірусу. При цьому одужали 25 415 осіб та 695 померли. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Серед усіх нових хворих на Covid 1 622 – діти та 436 – медпрацівники. Також за минулу добу госпіталізували 4 564 особи.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 203 149 осіб; одужало – 2 620 094 особи; летальних випадків – 76 302; проведено ПЛР-тестувань – 15 189 223.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1839), Дніпропетровській (2219), Одеській (2066), Харківській (1876) і Львівській (1243) областях.

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1839 випадків;
  • Вінницька область – 887 випадків;
  • Волинська область – 642 випадки;
  • Дніпропетровська область – 2219 випадків;
  • Донецька область – 1010 випадків;
  • Житомирська область – 772 випадки;
  • Закарпатська область – 516 випадків;
  • Запорізька область – 920 випадків;
  • Івано-Франківська область – 946 випадків;
  • Київська область – 997 випадків;
  • Кіровоградська область – 168 випадків;
  • Луганська область – 339 випадків;
  • Львівська область – 1243 випадки;
  • Миколаївська область – 965 випадків;
  • Одеська область – 2066 випадків;
  • Полтавська область – 1124 випадки;
  • Рівненська область – 840 випадків;
  • Сумська область – 584 випадки;
  • Тернопільська область – 428 випадків;
  • Харківська область – 1876 випадків;
  • Херсонська область – 310 випадків;
  • Хмельницька область – 1015 випадків;
  • Черкаська область – 530 випадків;
  • Чернівецька область – 348 випадків;
  • Чернігівська область – 988 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, дотепер у найсуворішій «червоній» зоні карантину опинилась уже більшість областей України, Львівщина «почервоніла» з 30 жовтня.

У МОЗ зауважують: понад 90% госпіталізованих у жовтні covid-хворих були невакциновані, відтак закликають українців робити щеплення. Вакцинація проти коронавірусу може вберегти від важкої форми хвороби та госпіталізації.

Україна та Росія зараз є лідерами у Європі за рівнем смертності від коронавірусу. 8 листопада Україна побила свій рекорд за весь час пандемії: за добу померли 833 хворих.

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