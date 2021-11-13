Covid в Україні: 23 тисячі нових хворих та майже 700 померлих

За добу минулу добу,12 листопада, в Україні виявили 23 572 нові випадки коронавірусу. При цьому одужали 25 415 осіб та 695 померли. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Серед усіх нових хворих на Covid 1 622 – діти та 436 – медпрацівники. Також за минулу добу госпіталізували 4 564 особи.
За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 203 149 осіб; одужало – 2 620 094 особи; летальних випадків – 76 302; проведено ПЛР-тестувань – 15 189 223.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1839), Дніпропетровській (2219), Одеській (2066), Харківській (1876) і Львівській (1243) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1839 випадків;
- Вінницька область – 887 випадків;
- Волинська область – 642 випадки;
- Дніпропетровська область – 2219 випадків;
- Донецька область – 1010 випадків;
- Житомирська область – 772 випадки;
- Закарпатська область – 516 випадків;
- Запорізька область – 920 випадків;
- Івано-Франківська область – 946 випадків;
- Київська область – 997 випадків;
- Кіровоградська область – 168 випадків;
- Луганська область – 339 випадків;
- Львівська область – 1243 випадки;
- Миколаївська область – 965 випадків;
- Одеська область – 2066 випадків;
- Полтавська область – 1124 випадки;
- Рівненська область – 840 випадків;
- Сумська область – 584 випадки;
- Тернопільська область – 428 випадків;
- Харківська область – 1876 випадків;
- Херсонська область – 310 випадків;
- Хмельницька область – 1015 випадків;
- Черкаська область – 530 випадків;
- Чернівецька область – 348 випадків;
- Чернігівська область – 988 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, дотепер у найсуворішій «червоній» зоні карантину опинилась уже більшість областей України, Львівщина «почервоніла» з 30 жовтня.
У МОЗ зауважують: понад 90% госпіталізованих у жовтні covid-хворих були невакциновані, відтак закликають українців робити щеплення. Вакцинація проти коронавірусу може вберегти від важкої форми хвороби та госпіталізації.
Україна та Росія зараз є лідерами у Європі за рівнем смертності від коронавірусу. 8 листопада Україна побила свій рекорд за весь час пандемії: за добу померли 833 хворих.
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Ольга Денисяка