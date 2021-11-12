У квартирі в центрі Львова чадним газом отруївся 13-річний хлопець

У п’ятницю вночі, 12 листопада, у Львові через отруєння чадним газом 13-річний хлопець потрапив до лікарні. Про це Львівський порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Випадок стався близько 02:12 год. у квартирі на вул. Колесси. Попередньо відомо, що чадним газом отруївся 13-річнй хлопець.

Потерпілого госпіталізували в міську дитячу клінічну лікарню. Обставини події встановлюють.

Зазначимо, що лише за чотири місяці жертвами чадного газу на Львівщині стали 114 людей. Із такими темпами область вже перевершила свій торішній показник, коли загалом від тихого вбивці постраждали 112 мешканців.

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За одну добу у жовтні на Львівщині отруїлись відразу десятеро людей.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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