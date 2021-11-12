СБУ викрила масштабні схеми підробок Covid-сертифікатів та ПЛР-тестів

Служба безпеки України за минулу добу заблокувала злочинні схеми підробки Covid-сертифікатів та ПЛР-тестів у Києві, Харкові та Івано-Франківську. Зловмисники виготовляли по декілька сотень підробок щодня, а їхній «прибуток» становив мільйони гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ.

У Києві викрили масштабну схему з підробки сертифікатів про вакцинацію та результатів ПЛР-тестування. Виготовлення підроблених документів організувало троє мешканців Київщини. Зловмисники запустили «типографію», яка щодня виготовляла до 20 підробок. Під «офіс» орендували дві квартири у місті. Контора проіснувала майже рік. За попередніми підрахунками, її місячні обороти сягали 3 млн грн.

За даними слідства, ділки шукали «клієнтів» через спеціально створений телеграм-канал. Після отримання заявки вони вносили в «документ» персональні дані та друкували фальшивку. Готові замовлення надсилали через популярні поштові сервіси.

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Для надання підробкам достовірного вигляду зловмисники наносили на них QR-код, який після зчитування переводив на фіктивний сайт медичного закладу. Вартість фейкового ПЛР-тесту становила 750 гривень, а сертифікату про вакцинацію – 4500 гривень.

Під час обшуків, проведених за адресами розташування підпільної типографії та помешкання зловмисників, виявлено і вилучено: комп’ютери та оргтехніку для друку підробок з доказами протиправної діяльності; печатки та штампи медичних закладів; бланки суворої звітності медичних установ; мільйон гривень готівкою.

На Харківщині СБУ викрила турагентство, яке виготовляло фейкові ПЛР-тести, як «бонус» до путівки. Зловмисники підробляли результати досліджень, у тому числі й QR-коди.

За матеріалами слідства, організували оборудку власники туристичних агентств, які надавали послуги з оформлення документів для виїзду за кордон. «Бонусною» пропозицією ділків були готові ПЛР-тести з «негативним» результатом. За такою «популярною» послугою до них звертались навіть клієнти з інших турагенцій.

Фальсифіковані документи використовувались для швидкого та безперешкодного перетину кордону, а також для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції після в’їзду в Україну.

Наразі відомо, що протиправна схема існувала з початку 2021 року. Довідку ділки виготовляли впродовж доби, а її вартість становила 500 гривень. Щомісяця видавалось по декілька сотень таких підробок без проведення обстеження пацієнта та відбору матеріалів для дослідження. Інфікована людина мала змогу вільно отримати негативні результати тестування. У ході обшуків виявили підготовлені до видачі сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів та документацію, що підтверджують незаконну діяльність.

На Прикарпатті викрили власника мережі турагенцій, який масово виготовляв фейкові ПЛР-тести.

За інформацією СБУ власник трьох туристичних агенцій з Івано-Франківська забезпечував своїх клієнтів повним пакетом документів, необхідних для виїзду за кордон, у тому числі й фейковими довідками про негативний результат ПЛР-тестування на COVID-19. Для отримання «тесту» подорожуючим не потрібно було відвідувати лабораторії, а лише додатково заплатити майже 500 гривень

За даними слідства, зловмисник виготовляв довідки на бланках двох загальноукраїнських медичних лабораторій. «Посвідчував» фальшивки сканованими печатками медустанов та лікарів.

Для достовірності він створив фейковий вебсайт, який імітував сторінку відомої медичної лабораторії. Після переходу за QR-кодом, сканованим із фальшивки, на «сайті» можна було побачити результати «свого тестування» на офіційному бланку медичної установи.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили підроблені довідки з негативними результатами ПЛР-тестів, чорнові записи та банківські картки, через які відбувався розрахунок та інші докази протиправних дій.

Усім зловмисникам оголошено підозри.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на Львівщині вже неодноразово викривали шахраїв, що масово продавали фальшиві ПЛР-тести. Зловмисники підробляли результати досліджень, QR-коди, бланки та печатки діючих установ, які виконують лабораторні дослідження.

У липні на такій схемі у Львові погоріли окремі туроператори, які пропонували своїм клієнтам фальшивий ПЛР-тест, аби ті могли вільно поїхати на відпочинок. А нещодавно на підробці ПЛР-тестів у Львові викрили ще й стоматолога. Він входив до групи із кількох осіб, яка вела такий «бізнес».

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