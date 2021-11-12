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Львів отримає три нові трамваї «Електрон»

Аліса Белей

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Цьогоріч у середині грудня ЛКП «Львівелектротранс» отримає перші три п’ятисекційні трамваї, які місто замовило у концерну «Електрон». Про це Львівському порталу повідомили у ПрАТ «Концерн-Електрон».

«Вже незабаром! Перші три п’ятисекційні трамваї «Електрон» з 10 замовлених Львовом в середині грудня будуть достроково передані місту», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вересні минулого року Європейський інвестиційний банк дав Львову кредит у розмірі 12 млн євро на закупівлю 10 трамваїв. ЛКП «Львівелектротранс» замовив їх у компанії «Електрон». Їх загальна вартість – 20,8 млн євро.

Додамо, у липні 2019 року міська рада погодила умови отримання 24 мільйонів євро кредиту для комунального АТП-1 та ЛКП «Львівелектротранс». За ці кошти підприємства закуплять 100 нових автобусів та 10 трамваїв.

Також у березні 2019 року міська рада Львова підписала договір із Європейським банком реконструкції та розвитку, згідно з яким Львівелектротранс закупить 50 нових тролейбусів за 17,5 мільйонів євро позики.

До осені 2019 до Львова «Електрон» мала доставити перші низькопідлогові трамваї. Кошти на купівлю 50 одиниць місто отримало від ЄБРР.

Також протягом 2018 року комунальне АТП-1 придбало 100 нових низькопідлогових автобусів МАЗ білоруського виробництва, 50 автобусів «Електрон». Всі автобуси купували на умовах фінансового лізингу у 800 млн грн.

У 2018 році мерія придбала 30 вживаних берлінських трамваїв. Вартість одного становить майже 18 тисяч євро.

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