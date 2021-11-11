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За рекордно короткий строк: петиція про заборону на в'їзд росіян в Україну набрала необхідні голоси

Аліса Белей

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Українці зібрали понад 25 тисяч підписів за обмеження права на вʼїзд на територію України громадян держави-агресора Російської Федерації. Тепер Президент України Володимир Зеленський повинен розглянути петицію, передає кореспондент Львівського порталу.

Ініціатор петиції Сергій Стерненко закликає обмежити права на вʼїзд на територію України громадян держави-агресора РФ.

«Прошу президента України з метою захисту громадян України та національної безпеки держави в умовах триваючої збройної агресії РФ проти України ініціювати запровадження заборони для громадян РФ на відвідування території України або запровадження візового режиму», – зазначив він.

Всього за вісім днів та кілька годин петиція зібрала 25 тисяч потрібних голосів. Тепер її повинен розглянути президент України Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, в жовтні цьогоріч Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію телеведучого та продюсера Ігоря Кондратюка про повну заборону концертів артистів із Росії до повернення окупованого Криму та Донбасу. За 20 днів ця петиція зібрала 25 тисяч голосів.

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