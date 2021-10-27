Зеленський відповів на петицію про заборону концертів російських артистів

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію телеведучого та продюсера Ігоря Кондратюка про повну заборону концертів артистів із Росії до повернення окупованого Криму та Донбасу. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Петиція набрала понад 25 тисяч голосів, тому президент був зобов’язаний її розглянути. Зеленський відповів, що в чинному законодавстві вже передбачено механізми для контролю та обмеження виступів виконавців-громадян РФ.

Зокрема, СБУ може заборонити такі виступи, якщо в них беруть участь небезпечні для України росіяни. До того ж, українське законодавство забороняє проводити будь-які масові заходи, де шириться російська пропаганда або виправдовується окупація українських територій Росією.

Водночас Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю, голові Служби безпеки України Івану Баканову та секретарю РНБО Олексію Данілову опрацювати вказані у петиції пропозиції та проаналізувати стан дотримання вимог українського законодавства під час проведення виступів російських артистів.

Реклама партнерів

«Мною надіслано петицію Прем’єр-міністрові України Д. Шмигалю, Секретарю Ради національної безпеки і оборони України О. Данілову та Голові Служби безпеки України І. Баканову з проханням доручити відповідно до компетенції опрацювати внесені пропозиції, проаналізувати стан дотримання вимог відповідного законодавства, зокрема Закону України «Про гастрольні заходи в Україні» в частині проведення гастрольних заходів, учасниками яких є громадяни держави-агресора, опрацювати питання щодо удосконалення системи їх організації та проведення, посилення відповідальності за порушення вимог вказаного Закону.», – зазначив Зеленський.

Зеленський нагадав, що відповідно до закону «Про телебачення і радіомовлення» телерадіоорганізації не мають права розповсюджувати програми і передачі, одним з учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Законом «Про гастрольні заходи в Україні» встановлено, що не допускається проведення гастрольних заходів, що популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, представників органів влади держави-агресора та їхні дії, що створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України.

Також він відзначив, що СБУ у встановленому порядку розглядає та надає організатору гастрольного заходу відповідь на запит про наявність або відсутність законних підстав для недопущення громадянина держави-агресора до участі у гастрольному заході, за порушення визначених законодавством вимог передбачена відповідальність.

Нагадаємо, як раніше писав Львівський портал, 23 вересня країнці розпочали збір підписів за повну заборону концертної діяльності артистів з країни-агресора – Росії до повернення Криму в склад України та відновлення контролю Україною над своїми східними кордонами.

11 жовтня, всього за 20 днів, петиція про заборону концертів російських артистів в Україні зібрала 25 тисяч голосів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.