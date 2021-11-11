З 15 листопада обіцяють відкрити перехрестя Бандери – Городоцька

З наступного тижня, тобто з 15 листопада, для проїзду відкриють перехрестя вулиць Степана Бандери – Городоцька у Львові. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомив директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк, ремонт на перехресті вул. С. Бандери – вул. Городоцька вже на завершенні. З наступного тижня перехрестя планують відкрити для руху транспорту.

«На перехресті вул. С. Бандери – вул. Городоцька завершено всі роботи. Тепер, відповідно до технології виконання робіт, все має відстоятися. До кінця тижня будемо прибирати територію, наводити благоустрій, будуть робити пробні виїзди трамваїв, і наступного тижня плануємо відкрити це перехрестя для проїзду», – розповів директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.

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У ЛКП «Львівелектротранс» також запевняють, що всі роботи з реконструкції трамвайної колії на ділянці вул. Городоцька – пл. Кропивницького вже виконали.

Ремонтувати перехрестя вул. Бандери з вул. Городоцькою (ділянка від вул. Тобілевича до пл. Кропивницького) почали з 14 жовтня. Втім незабаром всі роботи перевели у цілодобовий режим, аби завершити якомога швидше.

Через те, що цілодобовий ремонт вулиці спричиняє незручності місцевим мешканцям, особливо вночі, Львівська міська рада планувала виплатити жителям грошову компенсацію. Про яку саме суму йшлось і чи виплатили кошти мешканцям наразі не відомо.

Через ремонт частина автобусів та трамваїв курсує за зміненою схемою, а для пасажирів ввели пересадковий квиток. Детальніше читайте за цим посиланням.

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