В Україні – майже 25 тисяч хворих на коронавірус

Станом на ранок четверга, 11 листопада, в Україні лабораторно підтвердили 24 747 нових випадків коронавірусу. Померли 652 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 3 155 519 людини. Протягом середи, 10 листопада, діагноз встановили ще 24 747 новим хворим, серед них 462 медики та 1550 дітей.
Одужали за останню добу 18 896 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 652 хворих.
Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 74 857 людей, натомість одужали 2 572 738 українців.
Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):
- м. Київ – 2002/11285
- Дніпропетровська обл. – 1999/16388
- Харківська обл. – 1550/10414
- Одеська обл. – 1469/7495
- Івано-Франківська обл. – 1454/3686
- Полтавська обл. – 1327/4781
- Львівська обл. – 1253/8585
- Донецька обл. – 1179/5290
- Сумська обл. – 1174/4037
- Запорізька обл. – 1146/5809
- Хмельницька обл. – 1089/3492
- Рівненська обл. – 985/3276
- Житомирська обл. – 956/3749
- Київська обл. – 945/7295
- Миколаївська обл. – 903/3630
- Вінницька обл. – 712/3931
- Волинська обл. – 694/2611
- Чернігівська обл. – 680/3542
- Тернопільська обл. – 603/3167
- Черкаська обл. – 597/3548
- Херсонська обл. – 548/4170
- Закарпатська обл. – 466/2193
- Чернівецька обл. – 430/2085
- Луганська обл. – 394/2745
- Кіровоградська обл. – 192/2549
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, дотепер у найсуворішій «червоній» зоні карантину опинилась уже більшість областей України, Львівщина «почервоніла» з 30 жовтня.
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У МОЗ зауважують: понад 90% госпіталізованих у жовтні covid-хворих були невакциновані, відтак закликають українців робити щеплення. Вакцинація проти коронавірусу може вберегти від важкої форми хвороби та госпіталізації.
Україна та Росія зараз є лідерами у Європі за рівнем смертності ві коронавірусу. 8 листопада Україна побила свій рекорд за весь час пандемії: за добу померли 833 хворих.
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Наталя Дуляба