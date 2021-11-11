В Україні – майже 25 тисяч хворих на коронавірус

Станом на ранок четверга, 11 листопада, в Україні лабораторно підтвердили 24 747 нових випадків коронавірусу. Померли 652 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 3 155 519 людини. Протягом середи, 10 листопада, діагноз встановили ще 24 747 новим хворим, серед них 462 медики та 1550 дітей.

Одужали за останню добу 18 896 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 652 хворих.

Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 74 857 людей, натомість одужали 2 572 738 українців.

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Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):

м. Київ – 2002/11285

Дніпропетровська обл. – 1999/16388

Харківська обл. – 1550/10414

Одеська обл. – 1469/7495

Івано-Франківська обл. – 1454/3686

Полтавська обл. – 1327/4781

Львівська обл. – 1253/8585

Донецька обл. – 1179/5290

Сумська обл. – 1174/4037

Запорізька обл. – 1146/5809

Хмельницька обл. – 1089/3492

Рівненська обл. – 985/3276

Житомирська обл. – 956/3749

Київська обл. – 945/7295

Миколаївська обл. – 903/3630

Вінницька обл. – 712/3931

Волинська обл. – 694/2611

Чернігівська обл. – 680/3542

Тернопільська обл. – 603/3167

Черкаська обл. – 597/3548

Херсонська обл. – 548/4170

Закарпатська обл. – 466/2193

Чернівецька обл. – 430/2085

Луганська обл. – 394/2745

Кіровоградська обл. – 192/2549

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, дотепер у найсуворішій «червоній» зоні карантину опинилась уже більшість областей України, Львівщина «почервоніла» з 30 жовтня.

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У МОЗ зауважують: понад 90% госпіталізованих у жовтні covid-хворих були невакциновані, відтак закликають українців робити щеплення. Вакцинація проти коронавірусу може вберегти від важкої форми хвороби та госпіталізації.

Україна та Росія зараз є лідерами у Європі за рівнем смертності ві коронавірусу. 8 листопада Україна побила свій рекорд за весь час пандемії: за добу померли 833 хворих.

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