У Львові відновили ще одну старовинну браму

У житловому будинку на вул. Глибокій, 19, що поблизу Львівської політехніки, відновили автентичну дубову браму. Про це Львівському порталу повідомили у Бюро спадщини.

Раніше ця брама була повністю покрита чорною фарбою, яка приховувала її красу. Тому реставратори надали їй коричневого кольорую

Фахівці відновили поперечку, яка роз’єднує двері і світлик, а ще замінили цокольні дошки та прогнилі частини коробки. Крім цього, майстри зробили копію внутрішньої ручки, відремонтували завіси та встановили решітку на вікнах.

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«Раніше цю браму вже намагалися відновлювати, але це робили некваліфіковані майстри. Це завдало великої шкоди – довелося довше працювати, щоб відремонтувати її повністю», – розповів реставратор Богдан Герус.

Всі роботи обійшлися у 53 000 гривень, їх виконували у межах міської програми співфінансування: 70% оплачує мерія, інші 30% – самі мешканці будинку.

Нагадаємо, торік у Львові відреставрували понад 40 дверей в будинках, які розташовані в історичній частині міста. Задля відновлення старовинних брам Львівська міська рада ще у 2018-му започаткувала спеціальну програму, у межах якої, власне, й виділяє 70% коштів на необхідні роботи. Інші 30% мають оплатити місцеві мешканці.

У 2019 році до співфінансування у мерії додали програму реставрації вікон, у 2020-му – програму реставрації історичних балконів.

А з 2021 року у Львові почала діяти програма, у межах якої місто дає кошти на відновлення сходових кліток, холів, вітражів та декоративних елементів на фасадах історичних житлових будинків.

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Фото: Бюро спадщини