За останню добу на Львівщині провакцинували майже 20 тисяч осіб

На Львівщині за минулу добу, 9 листопада, щеплення від ковіду отримали 19 765 осіб, з них 10 761 – першу дозу, 9004 – другу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

Загалом на Львівщині станом на сьогодні проведено 1 263 902 щеплень (з них – 496 203 другою дозою): вакциною «Covieshield» – 38 403, «Astra Zeneca» – 155 856, «Coronavac» – 339 107, «Pfizer» – 580 113, «Moderna» – 150 423.

У розрізі районів вакцинацію провели:

м. Львів – 7199;

Львівський – 2837;

Яворівський – 1271;

Червоноградський – 1032;

Стрийський – 1947;

Самбірський – 1487;

Золочівський – 1384;

Дрогобицький – 1859;

Інші (обласні та приватні заклади охорони здоров’я – всі у Львові) – 749.

Вчора в області працювали 25 центрів вакцинації та 147 пунктів щеплення.

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Графік роботи центрів вакцинації в області цього тижня – за посиланням. Для отримання щеплення у центрі вакцинації при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Також вакцинуватися можна у пунктах щеплень, попередньо звернувшись до сімейного лікаря.

Нагадаємо, повний курс covid-вакцинації на Львівщині наразі пройшли понад 480 тисяч людей, ще понад 747 тисяч мешканців зробили поки одне щеплення. Щодо Львова, то тут провакцинувались 40% дорослого населення, одне щеплення мають 60% мешканців.

Лікарі лікарі наголошують: вакциновані від коронавірусу хворіють легше. Під час цієї хвилі Covid-19 понад 90% пацієнтів у лікарнях не мали щеплення. Саме воно дозволить вберегтись від важкої форми хвороби.

Також на Львівщині офіційно підтвердили випадки мутованого штаму коронавірусної інфекції «Дельта+». Через в області прогнозують важку епідситуацію ще декілька місяців.

Мутований «Дельта+» може поширюватися швидше, ніж звичайна «Дельта». З основних симптомів цього штаму – висока температура до 10 днів, нудота, сухий кашель та інші. Зауважимо, раніше львівський лікар розповідав про 10 симптомів штаму «Дельта+».

Додамо, що нещодавно МОЗ затвердило і оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень щодо вакцинації проти коронавірусу. Всі деталі можна знайти тут.

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