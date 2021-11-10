Приміщення у кам’яниці на площі Ринок продали майже за 4 млн грн

Три поверхи у кам’яниці на площі Ринок, 20 майже за 4 млн грн викупив підприємець і колишній прикордонник Назарій Присяжнюк. Такими є результати аукціону на Prozorro.Sale.

Йдеться про нежитлові приміщення другого, третього і четвертого поверхів на площі Ринок, 20 загальною площею 162,7 м кв. Вони є вільні.

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Приміщення продають уже вдруге, адже на перший аукціон у вересні не подався жоден учасник. Тепер міське управління комунального майна оголосило нові торги, вдвічі зменшивши стартову ціну, як це передбачає законодавство, – до 3 974 040 грн.

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На аукціон 10 листопада подався лише один учасник – Присяжнюк Назарій Миколайович, який запропонував лише на 961 грн більше. Оскільки інших охочих придбати нерухомість у самому серці Львова не виявилось, його визнали переможцем. Назарій Присяжнюк викупить приміщення на площі Ринок за 3 975 001 грн.

Таким чином вартість 1 м кв на площі Ринок, 20 вийшла 24 431 грн.

Зазначимо, що згідно з законом «Про приватизацію державного і комунального майна», продаж на аукціоні нерухомості відбувається за наявності мінімум двох учасників. Якщо на торги подається лише один учасник, то їх визнають такими, що не відбулися. Проте орган приватизації може прийняти рішення про викуп об’єкта тим єдиним учасником, якщо подані документи відповідають усім вимогам.

Згідно за даними аналітичної системи YouControl, львів’янин Назарій Присяжнюк зареєстрований як фізична особа-підприємець, яка займається нерухомістю. Крім того, він є засновником ТОВ «Грейп Фрут», що веде свою діяльність у цій же сфері.

Також Назарій Присяжнюк або людина з таким же іменем до весни 2017 року обіймала посаду начальника одного з відділень Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Додамо, що чотириповерховий житловий будинок на площі Ринок, 20 є пам’яткою архітектури національного значення. Також відомий як кам’яниця Крайзерівська, така назва походить від прізвища львівського війта Станіслава Крайзера. Будівлю звели у XVI столітті.

Нагадаємо, продавати своє майно через електронні торги в системі Prozorro Львів почав у червні 2018 року. У 2019-му Львівська міськрада побила свій рекорд із продажу елітної нерухомості. Так, на приміщенні площею майже 1000 кв м на площі Ринок мерія заробила 116 мільйонів гривень.

Цьогоріч Львів планує продати щонайменше 150 комунальних приміщень. Із детальним переліком можна ознайомитися за цим посиланням.

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