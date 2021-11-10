Covid в Україні: 23 283 нових хворих, ще 816 померли

Станом на ранок середи, 10 листопада, в Україні лабораторно підтвердили 23 283 нові випадки коронавірусу. Померли 816 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 3 130 772 людини. Протягом вівторка, 9 листопада, діагноз встановили ще 23 283 новим хворим, серед них 529 медиків та 1539 дітей.

Одужали за останню добу 16 277 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 816 хворих.

Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 74 206 людей, натомість одужали 2 553 842 українці.

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Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):

Дніпропетровська обл. – 1792/14840

м. Київ – 1740/9968

Харківська обл. – 1719/7282

Полтавська обл. – 1591/4440

Одеська обл. – 1572/7689

Донецька обл. – 1210/5332

Хмельницька обл. – 1141/3035

Запорізька обл. – 1123/5603

Миколаївська обл. – 1067/2901

Рівненська обл. – 1037/2932

Львівська обл. – 1021/9004

Київська обл. – 1016/6283

Сумська обл. – 867/3784

Черкаська обл. – 800/3558

Волинська обл. – 720/2389

Івано-Франківська обл. – 694/3378

Вінницька обл. – 673/3640

Житомирська обл. – 631/3378

Луганська обл. – 606/2018

Херсонська обл. – 521/3934

Тернопільська обл. – 482/2230

Закарпатська обл. – 403/1717

Чернівецька обл. – 387/1916

Чернігівська обл. – 357/3275

Кіровоградська обл. – 113/2312

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, дотепер у найсуворішій «червоній» зоні карантину опинилась уже більшість областей України, Львівщина «почервоніла» з 30 жовтня.

У МОЗ зауважують: понад 90% госпіталізованих у жовтні covid-хворих були невакциновані, відтак закликають українців робити щеплення. Вакцинація проти коронавірусу може вберегти від важкої форми хвороби та госпіталізації.

Україна та Росія зараз є лідерами у Європі за рівнем смертності ві коронавірусу. 8 листопада Україна побила свій рекорд за весь час пандемії: за добу померли 833 хворих.

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