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Covid в Україні: 23 283 нових хворих, ще 816 померли

Наталя Дуляба

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Станом на ранок середи, 10 листопада, в Україні лабораторно підтвердили 23 283 нові випадки коронавірусу. Померли 816 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 3 130 772 людини. Протягом вівторка, 9 листопада, діагноз встановили ще 23 283 новим хворим, серед них 529 медиків та 1539 дітей.

Одужали за останню добу 16 277 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 816 хворих.

Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 74 206 людей, натомість одужали 2 553 842 українці.

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Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):

  • Дніпропетровська обл. – 1792/14840
  • м. Київ – 1740/9968
  • Харківська обл. – 1719/7282
  • Полтавська обл. – 1591/4440
  • Одеська обл. – 1572/7689
  • Донецька обл. – 1210/5332
  • Хмельницька обл. – 1141/3035
  • Запорізька обл. – 1123/5603
  • Миколаївська обл. – 1067/2901
  • Рівненська обл. – 1037/2932
  • Львівська обл. – 1021/9004
  • Київська обл. – 1016/6283
  • Сумська обл. – 867/3784
  • Черкаська обл. – 800/3558
  • Волинська обл. – 720/2389
  • Івано-Франківська обл. – 694/3378
  • Вінницька обл. – 673/3640
  • Житомирська обл. – 631/3378
  • Луганська обл. – 606/2018
  • Херсонська обл. – 521/3934
  • Тернопільська обл. – 482/2230
  • Закарпатська обл. – 403/1717
  • Чернівецька обл. – 387/1916
  • Чернігівська обл. – 357/3275
  • Кіровоградська обл. – 113/2312

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, дотепер у найсуворішій «червоній» зоні карантину опинилась уже більшість областей України, Львівщина «почервоніла» з 30 жовтня.

У МОЗ зауважують: понад 90% госпіталізованих у жовтні covid-хворих були невакциновані, відтак закликають українців робити щеплення. Вакцинація проти коронавірусу може вберегти від важкої форми хвороби та госпіталізації.

Україна та Росія зараз є лідерами у Європі за рівнем смертності ві коронавірусу. 8 листопада Україна побила свій рекорд за весь час пандемії: за добу померли 833 хворих.

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