На рейсі Львів – Сянки запустять інклюзивну електричку

Вже незабаром на Львівщині курсуватиме перша електричка, пристосована під маломобільні групи населення, а також під пасажирів, які везтимуть гірськолижне спорядження. Її запустять на рейсі Львів – Сянки. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі «Укрзалізниці».

Йдеться про оновлений приміський електропоїзд ЕР2 №1232, який нещодавно капітально відремонтували на Київському електровагоноремонтному заводі. Найближчим часом його запустять на маршруті Львів – Сянки.

Ця електричка максимально пристосована для маломобільних пасажирів на кріслах. Всередині вагона є поручні, кнопки виклику поїзної бригади, пандуси, вхідні двері відчиняються завдяки електронному управлінню. Також під потреби людей з інвалідністю об лаштований санвузол, а для пасажирів із дітьми тут є пеленальний столик.

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Для людей із порушеннями зору всі вказівники про дубльовані шрифтом Брайля, у тамбурах та на підлозі вагонів нанесені жовті обмежувальні лінії, внутрішні вхідні двері вагонів пофарбовані у контрастний жовтогарячий колір.

Також всередині модернізованої електрички є кріплення для перевезення велосипедів та гірськолижного спорядження.

Загалом на модернізацію і капремонт цієї електрички «Укрзалізниця» витратила близько 72 млн грн, із яких 2,2 млн грн пішли на облаштування елементів безбар’єрності. Поїзд складатиметься з десяти вагонів.

Зазначимо, що загалом протягом 2021 року Київський електровагоноремонтний завод має переобладнати шість приміських електричок під інклюзивні потреби пасажирів. На ці потреби передбачили орієнтовно 300 млн грн..

Перші дві такі сучасні електрички уже курсують на рейсі Харків – Краматорськ та на одному з маршрутів столичного регіону. Роботу над чотирма іншими такими електричками мають завершити до кінця року. Після цього вони курсуватимуть на маршрутах Донецької, Південної та Південно-Західної залізниць.

Як писав Львівський портал, на рейсі Маріуполь – Львів «Укрзалізниця» запустить нові потяги, вагони яких оснащені сигналізацією та кнопками виклику провідника.

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Фото: УЗ