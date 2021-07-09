«Укрзалізниця» запускає першу інклюзивну електричку

«Укрзалізниця» завершила модернізацію приміського поїзда та зробила його інклюзивним. Це перший в Україні такий поїзд, що пристосований для подорожей людей з інвалідністю. Про це повідомив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик, пише пресслужба перевізника.

Новий електропоїзд має вагони, обладнані для доступу людей з інвалідністю, з місцями для людей на інвалідних візках, пандусами, кнопками виклику поїзної бригади, а всі вказівники нанесені шрифтом Брайля.

Крім того, у поїзді замінили низку систем та деталей інтер’єру. Зокрема, встановили кріплення для велосипедів.

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На модернізацію зазначеного поїзда Укрзалізниця направила 70,6 млн грн, зокрема, на впровадження інклюзивності – майже 2,2 млн грн. Усі роботи проводили на Київському електровагоноремонтному заводі.

«До кінця 2021 року планується провести капітальний ремонт ще 6 поїздів. Кошти на це, близько 300 млн грн, передбачені у фінплані компанії», – зазначив Іван Юрик.

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